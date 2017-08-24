Борис Дубровский оценил готовность индустриального парка «Малая Сосновка»
Губернатор Борис Дубровский посетил территорию индустриального парка «Малая Сосновка».
Губернатор Борис Дубровский посетил территорию индустриального парка «Малая Сосновка».
Первое предприятие, расположенное здесь, начнет работу уже в сентябре текущего года, сообщили Накануне.RU в
Борис Дубровский отметил, что объект находится к высокой степени готовности к открытию. «В настоящее время на объекте сформированы сеть электроснабжения, дорожная инфраструктура, вводится в эксплуатацию газопровод. Заканчиваются проектные работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения. Мы рассчитываем, что не позднее второго квартала 2018 года в индустриальном парке будут готовы все объекты инженерной инфраструктуры», — сообщил он.
Первое производство планируется открыть уже в сентябре этого года. Компания «ДорХан 21 век — Челябинск» специализируется на выпуске подвижных ограждающих конструкций. Компания «Оптимум» совместно с венгерскими партнерами планирует создать комплекс по хранению и переработке овощей — с общим объемом инвестиций в 1 млрд руб. Компания «Фабрика шнуров» будет заниматься выпуском веревок, канатов для промышленных целей. Кроме того, компания «Леди Прима» планирует создание совместного производства с немецкими партнерами.