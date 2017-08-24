Борис Дубровский оценил готовность индустриального парка «Малая Сосновка»

Первое предприятие, расположенное здесь, начнет работу уже в сентябре текущего года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Борис Дубровский отметил, что объект находится к высокой степени готовности к открытию. «В настоящее время на объекте сформированы сеть электроснабжения, дорожная инфраструктура, вводится в эксплуатацию газопровод. Заканчиваются проектные работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения. Мы рассчитываем, что не позднее второго квартала 2018 года в индустриальном парке будут готовы все объекты инженерной инфраструктуры», — сообщил он.