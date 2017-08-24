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13:43 (мск), источник: Nakanune.ru

Борис Дубровский оценил готовность индустриального парка «Малая Сосновка»

Губернатор Борис Дубровский посетил территорию индустриального парка «Малая Сосновка».

Первое предприятие, расположенное здесь, начнет работу уже в сентябре текущего года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Борис Дубровский отметил, что объект находится к высокой степени готовности к открытию. «В настоящее время на объекте сформированы сеть электроснабжения, дорожная инфраструктура, вводится в эксплуатацию газопровод. Заканчиваются проектные работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения. Мы рассчитываем, что не позднее второго квартала 2018 года в индустриальном парке будут готовы все объекты инженерной инфраструктуры», — сообщил он.

Первое производство планируется открыть уже в сентябре этого года. Компания «ДорХан 21 век — Челябинск» специализируется на выпуске подвижных ограждающих конструкций. Компания «Оптимум» совместно с венгерскими партнерами планирует создать комплекс по хранению и переработке овощей — с общим объемом инвестиций в 1 млрд руб. Компания «Фабрика шнуров» будет заниматься выпуском веревок, канатов для промышленных целей. Кроме того, компания «Леди Прима» планирует создание совместного производства с немецкими партнерами.

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