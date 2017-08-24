Василий Голубев попросил у правительства РФ более 600 млн рублей на ликвидацию пожара

На выплату разовой материальной помощи пострадавшим из областного бюджета уже направлено почти 14 млн рублей. Еще 50 млн в ближайшее время предстоит выделить из региональной казны на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ. Однако масштабы чрезвычайной ситуации не позволяют самостоятельно ликвидировать ее последствия, говорится в обращении губернатора.
Уточняется, что требуется еще не менее 605 млн рублей. Средства предназначены на выплату компенсаций за утраченное имущество, пособий гражданам, получившим тяжкий вред здоровью, предоставление государственных жилищных сертификатов и другое.
Напомним, что в результате чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие крупного пожара 21 августа, в Ростове-на-Дону было повреждено 89 квартир в 10 многоквартирных домах и уничтожено 108 индивидуальных жилых домов. За помощью обратились 692 ростовчанина. В медучреждения 21—22 августа обратились 72 пострадавших, госпитализировано 9 человек, погиб один.