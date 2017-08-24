Василий Голубев попросил у правительства РФ более 600 млн рублей на ликвидацию пожара

Источник: РИА "Новости"

На выплату разовой материальной помощи пострадавшим из областного бюджета уже направлено почти 14 млн рублей. Еще 50 млн в ближайшее время предстоит выделить из региональной казны на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ. Однако масштабы чрезвычайной ситуации не позволяют самостоятельно ликвидировать ее последствия, говорится в обращении губернатора.

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Уточняется, что требуется еще не менее 605 млн рублей. Средства предназначены на выплату компенсаций за утраченное имущество, пособий гражданам, получившим тяжкий вред здоровью, предоставление государственных жилищных сертификатов и другое.