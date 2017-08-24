Глава Свердловской области высказался об отмене мэрских выборов в Екатеринбурге

«Решать это будут в первую очередь депутаты (Заксобрания, — прим. ЕАН). Будут выслушаны и сформулированы мнения местных депутатов. Но по большому счету людям важно решение конкретных вопросов — благоустройство, транспортная сфера и так далее, а не способ формирования власти», — заявил Куйвашев в эфире радио «Эхо Москвы».

При этом он добавил, что система, при которой главу назначают депутаты по результатам конкурса, — демократична и эффективна, так как увеличивает вес думы и ставит мэра в зависимость от депутатского корпуса. «В целом я ко всем моделям управления отношусь спокойно», — заключил Куйвашев.