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14:21 (мск), источник: РИА Крым

К выборам президента большинство участков в Крыму оснастят видеокамерами — Избирком РК

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости (Крым). На выборах президента России 18 марта 2018 года на большинстве избирательных участков в Крыму планируется установить системы видеонаблюдения.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

«Видеонаблюдение у нас будет в период президентских выборов. Предпринимаются определенные шаги для того, чтобы в период мартовских президентских выборов мы были обеспечены видеонаблюдением по большинству участков, где будут проходить выборы. Выделены соответствующие средства», — рассказал Малышев.

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По его словам, крымский Избирком уже обсуждали этот вопрос с представителями одной из крупнейших операторов связи в РК.

«Они (представители оператора — ред.) знают объемы, которые необходимо будет обеспечить. Работа в этом направлении будет проведена надлежащим образом», — заверил Малышев.

Кроме того, рассказал он, сегодня Избирком Крыма совместно с правительством Республики и муниципальными властями работают над обеспечением доступности для инвалидов ряда избирательных участков на предстоящих выборах президента.

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