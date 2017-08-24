К выборам президента большинство участков в Крыму оснастят видеокамерами — Избирком РК

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

«Видеонаблюдение у нас будет в период президентских выборов. Предпринимаются определенные шаги для того, чтобы в период мартовских президентских выборов мы были обеспечены видеонаблюдением по большинству участков, где будут проходить выборы. Выделены соответствующие средства», — рассказал Малышев.

Справка Без открепительных: как теперь голосовать на выборах не по месту жительства В единый день голосования избиркомы опробуют в 20 регионах новую систему включения граждан в списки избирателей по месту их пребывания Подробнее

По его словам, крымский Избирком уже обсуждали этот вопрос с представителями одной из крупнейших операторов связи в РК.

«Они (представители оператора — ред.) знают объемы, которые необходимо будет обеспечить. Работа в этом направлении будет проведена надлежащим образом», — заверил Малышев.