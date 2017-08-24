Куйвашев поддержал транспортную реформу в Екатеринбурге

«Реформа необходима — это очевидно. Весь мир идет по новым путям развития в транспортной сфере, и я всецело поддерживаю реформу… Гонки и подрезания перед остановкой — мы от этого должны уходить», — заявил глава региона в эфире радиостанции «Эхо Москвы».