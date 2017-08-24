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14:33 (мск), источник: ЕАН

Куйвашев поддержал транспортную реформу в Екатеринбурге

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал транспортную реформу в уральской столице.

«Реформа необходима — это очевидно. Весь мир идет по новым путям развития в транспортной сфере, и я всецело поддерживаю реформу… Гонки и подрезания перед остановкой — мы от этого должны уходить», — заявил глава региона в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

При этом Куйвашев оговорился, что реформу должен предварять полноценный диалог с горожанами. Именно из-за неприятия планов власти городским сообществом изменение маршрутной сети перенесено с 2017 на 2019 год. Хотя часть маршрутов администрация отменила уже этим летом.

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