Кандидат в губернаторы Прикамья рассказала, почему за год заработала всего 3 тысячи
ПЕРМЬ, 24 августа, ФедералПресс. Кандидат в губернаторы Пермского края от КПРФ Ирина Филатова пояснила, как сложились ее доходы за 2016 год.
ПЕРМЬ, 24 августа, ФедералПресс. Кандидат в губернаторы Пермского края от КПРФ Ирина Филатова пояснила, как сложились ее доходы за 2016 год.
Наблюдателей впечатлила сумма доходов, которую задекларировал постоянно проживающий в Москве политик — 3263 рубля.
«Все очень просто: в прошлом году я родила замечательного ребенка, и поэтому профессиональной деятельностью не занималась. Материнство стараюсь совместить с общественной и политической деятельностью, хотя это и не просто», — написала Ирина Филатова на своей страничке в Facebook.
Пояснений по поводу указанных в декларации автомобилей Audi Q7, Hummer H-2 и двух BMW X6 не последовало.
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