Кандидат в губернаторы Прикамья рассказала, почему за год заработала всего 3 тысячи

«Все очень просто: в прошлом году я родила замечательного ребенка, и поэтому профессиональной деятельностью не занималась. Материнство стараюсь совместить с общественной и политической деятельностью, хотя это и не просто», — написала Ирина Филатова на своей страничке в Facebook.