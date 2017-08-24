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14:57 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Кандидат в губернаторы Прикамья рассказала, почему за год заработала всего 3 тысячи

ПЕРМЬ, 24 августа, ФедералПресс. Кандидат в губернаторы Пермского края от КПРФ Ирина Филатова пояснила, как сложились ее доходы за 2016 год.

Наблюдателей впечатлила сумма доходов, которую задекларировал постоянно проживающий в Москве политик — 3263 рубля.

«Все очень просто: в прошлом году я родила замечательного ребенка, и поэтому профессиональной деятельностью не занималась. Материнство стараюсь совместить с общественной и политической деятельностью, хотя это и не просто», — написала Ирина Филатова на своей страничке в Facebook.

Пояснений по поводу указанных в декларации автомобилей Audi Q7, Hummer H-2 и двух BMW X6 не последовало.

Самый высокий доход среди всех кандидатов в губернаторы Прикамья указал либерал-демократ Олег Постников — 7,6 млн рублей.

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