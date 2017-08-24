Виктор Агеев приступил к исполнению должностных обязанностей

Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты Пермской городской Думы. Под кураторство Агеева попадают департаменты градостроительства и архитектуры, земельных, имущественных отношений, экономики и промышленной политики и департамент планирования и мониторинга.

Как отметил на заседании глава города Перми Дмитрий Самойлов, «Виктор Агеев хорошо зарекомендовал себя ранее в качестве замглавы администрации, прошел “обкатку” в краевом правительстве и его возвращение принесет много пользы городской управленческой команде».