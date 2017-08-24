Виктор Агеев приступил к исполнению должностных обязанностей
Первым заместителем главы администрации города Перми назначен Виктор Агеев.
Первым заместителем главы администрации города Перми назначен Виктор Агеев.
Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты Пермской городской Думы. Под кураторство Агеева попадают департаменты градостроительства и архитектуры, земельных, имущественных отношений, экономики и промышленной политики и департамент планирования и мониторинга.
Как отметил на заседании глава города Перми Дмитрий Самойлов, «Виктор Агеев хорошо зарекомендовал себя ранее в качестве замглавы администрации, прошел “обкатку” в краевом правительстве и его возвращение принесет много пользы городской управленческой команде».