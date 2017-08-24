Рустам Минниханов: Если будут счастливы наши семьи, то и Татарстан будет процветающим

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 24 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Казанском Кремле состоялся ежегодный торжественный прием от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова и его супруги Гульсины Миннихановой, посвященный чествованию лучших семей республики. Всего на встречу были приглашены 53 семьи, представляющие различные национальности и культуры, а также межнациональные семьи, проживающие в разных районах РТ.

Первый подобный прием прошел в 2014 году, с тех пор они стали традиционными. На него приглашаются семьи-долгожители, а также многодетные, приемные, семьи спортсменов, врачей, работников культуры, педагогов, строителей, военнослужащих, нефтяников, представителей сельского хозяйства и других сфер.

«Мы с супругой сердечно приветствуем представителей лучших семей нашей республики. Семья — это самое важное в жизни человека, именно в ней передаются духовно-нравственные традиции и национальное культурное наследие народа. Вы вырастили и достойно воспитали замечательных детей, с которыми связано настоящее и будущее современного Татарстана» Рустам Минниханов

Президент РТ подчеркнул, что в Татарстане наблюдается положительная динамика по регистрации браков. Так, за полгода свои отношения официально оформили 17,3 тыс. пар. Кроме того, отмечаются рост рождаемости и увеличение естественного прироста населения. «Крайне важно сохранить данную тенденцию. С этой целью в республике реализуются десятки значимых социальных программ и проектов: возводится доступное жилье, открываются перинатальные центры, строятся детские сады и школы, развивается инфраструктура семейного спорта, досуга и отдыха. Безусловно, нам еще многое предстоит сделать», — заявил он.

«В этот праздничный день мы желаем каждой семье республики крепкого здоровья, благополучия и счастливой семейной жизни. Берегите и цените друг друга. Если будут счастливы наши семьи, то и Татарстан будет благополучным и процветающим», — обратился лидер Татарстана к собравшимся.

Как пояснила журналистам начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Альбина Шавалеева, ставшие участниками встречи лучшие семьи отбирались в муниципалитетах специально созданными оргкомитетами. В них вошли представители органов государственной и муниципальной власти, профсоюзов, общественных организаций, СМИ. Были проведены аналогичные приемы от имени глав районов.

«На прием приглашаются любящие и крепкие семьи, воспитывающие детей, внесшие значительный вклад в развитие своего района. Встречи устраиваются в преддверии Дня Республики Татарстан. Мероприятие проводится для популяризации традиционной семьи и семейных ценностей. Наш Президент показывает достойный пример счастливой семьи. На следующий год он с супругой будет отмечать 30-летие совместной жизни — жемчужную свадьбу. В этом году Салават Фатхутдинов с супругой отмечают 30-летие совместной жизни, 45-летие празднует со своей супругой народный артист России и Татарстана Равиль Шарафеев. Наша задача — ознакомить жителей республики с такими семьями», — рассказала Шавалеева.

По словам народного артиста РТ, заслуженного артиста РФ Салавата Фатхутдинова, в его семье есть несколько важных дат, которые ежегодно празднуются. Например, день рождения внучек. Супруга певца Лейсан добавила, что другая значимая дата — это 5 августа, день никаха.