Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кандидат в канцлеры Германии сделал заявление по Крыму
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
В Волге нашли тело разработчика IT-системы для Минобороны
Как улучшить интерьер без ремонта: 10 советов стилиста
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма
Появилось первое фото Хабенского в образе Троцкого
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
СМИ узнали, от кого родила сына Анна Калашникова
Дочь Панина говорит об отношениях с отцом - СМИ
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Первые сенсации масштабного военного форума «Армия-2017» - СМИ
Жириновский ответил на обвинения Киева: Обезумели
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
15:35 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов: Если будут счастливы наши семьи, то и Татарстан будет процветающим

В Казани прошло чествование лучших семей, внесших свой вклад в развитие республики.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 24 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Казанском Кремле состоялся ежегодный торжественный прием от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова и его супруги Гульсины Миннихановой, посвященный чествованию лучших семей республики. Всего на встречу были приглашены 53 семьи, представляющие различные национальности и культуры, а также межнациональные семьи, проживающие в разных районах РТ.

Первый подобный прием прошел в 2014 году, с тех пор они стали традиционными. На него приглашаются семьи-долгожители, а также многодетные, приемные, семьи спортсменов, врачей, работников культуры, педагогов, строителей, военнослужащих, нефтяников, представителей сельского хозяйства и других сфер.

«Мы с супругой сердечно приветствуем представителей лучших семей нашей республики. Семья — это самое важное в жизни человека, именно в ней передаются духовно-нравственные традиции и национальное культурное наследие народа. Вы вырастили и достойно воспитали замечательных детей, с которыми связано настоящее и будущее современного Татарстана»
Рустам Минниханов

Президент РТ подчеркнул, что в Татарстане наблюдается положительная динамика по регистрации браков. Так, за полгода свои отношения официально оформили 17,3 тыс. пар. Кроме того, отмечаются рост рождаемости и увеличение естественного прироста населения. «Крайне важно сохранить данную тенденцию. С этой целью в республике реализуются десятки значимых социальных программ и проектов: возводится доступное жилье, открываются перинатальные центры, строятся детские сады и школы, развивается инфраструктура семейного спорта, досуга и отдыха. Безусловно, нам еще многое предстоит сделать», — заявил он.

«В этот праздничный день мы желаем каждой семье республики крепкого здоровья, благополучия и счастливой семейной жизни. Берегите и цените друг друга. Если будут счастливы наши семьи, то и Татарстан будет благополучным и процветающим», — обратился лидер Татарстана к собравшимся.

Как пояснила журналистам начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Альбина Шавалеева, ставшие участниками встречи лучшие семьи отбирались в муниципалитетах специально созданными оргкомитетами. В них вошли представители органов государственной и муниципальной власти, профсоюзов, общественных организаций, СМИ. Были проведены аналогичные приемы от имени глав районов.

«На прием приглашаются любящие и крепкие семьи, воспитывающие детей, внесшие значительный вклад в развитие своего района. Встречи устраиваются в преддверии Дня Республики Татарстан. Мероприятие проводится для популяризации традиционной семьи и семейных ценностей. Наш Президент показывает достойный пример счастливой семьи. На следующий год он с супругой будет отмечать 30-летие совместной жизни — жемчужную свадьбу. В этом году Салават Фатхутдинов с супругой отмечают 30-летие совместной жизни, 45-летие празднует со своей супругой народный артист России и Татарстана Равиль Шарафеев. Наша задача — ознакомить жителей республики с такими семьями», — рассказала Шавалеева.

По словам народного артиста РТ, заслуженного артиста РФ Салавата Фатхутдинова, в его семье есть несколько важных дат, которые ежегодно празднуются. Например, день рождения внучек. Супруга певца Лейсан добавила, что другая значимая дата — это 5 августа, день никаха.

«Моя жена для меня всегда была самой красивой, она и сейчас самая красивая», — подчеркнул певец. Он также заметил, что одно из самых запомнившихся событий в его жизни — рождение сына.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
POZIS помог собрать в школу 160 первоклассников
МО отчиталось об «обкатке» в Сирии 600 образцов вооружений
Мединский прокомментировал уход Михалкова из Фонда кино
В центре Киева прогремел взрыв
США хотят ввести визовые ограничения для четырех стран
СМИ узнали о схеме поставки в Крым турбин производства Siemens
В Краснодарском крае произошло землетрясение
Убивший жену и похитивший ребенка россиянин застрелен в США
Спорт
Азербайджан переписал историю футбола: ЛЧ в ожидании жеребьевки Итоги последнего отборочного раунда главного еврокубка
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото Звездные гости показали подписчикам фото из студии, где проходила запись ток-шоу с участием как старого, так и нового ведущих
Недвижимость
Как выбрать строителей-ремонтников: мнение профи
Застройщиков привлекут к ответственности за дефекты зданий
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Инспектор стройндазора брал взятки квартирами
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
Кейт Миддлтон подозревают в третьей беременности Англоязычные СМИ бурно обсуждают слухи о том, что герцогиня Кембриджская на днях попала в больницу, возможно, из-за токсикоза.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь