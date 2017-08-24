Сын президента выступил против возвращения пятибалльной системы

Вопрос о необходимости возврата к пятибалльной системе поднял в августе вице-премьер Беларуси Василий Жарко, однако в ходе педсовета президент сказал, что этот вопрос не является действительно важным.
«Решение надо принимать тогда, когда оно назрело и вопиет, говоря словами поэта. Когда проблема кричащая», — заявил Лукашенко и добавил, что этот вопрос не имеет критической массы.
Поделился президент и своим опытом родителя: когда он видит в дневнике у сына девятку — начинает переводить на пятибалльную систему.
«Я учился и сам учил по пятибалльной системе. И чтобы понять, что такое девять баллов у ребенка, я начинаю переводить на ту систему… А, девять — это пять, а десять — пять с плюсом», — рассказал Лукашенко.
По словам белорусского лидера, у его 12-летнего сына такой системы нет, а он прекрасно понимает, что значат разные баллы.
«Больше всего не приемлют эту систему родители. Да, много родителей за десятибалльную систему, они привыкли. Другие не привыкли. Но большинство, я так чувствую, за возвращение к пятибалльной системе — так проще. Но дело ведь не в простоте, а в эффективности той или иной системы», — пояснил свою позицию Лукашенко.
Домашний пример президента — его сын и реакция Николая на возможную реформу. Как признался Лукашенко, его инициативу перенести начало уроков на девять утра сын до сих пор критикует. Спросил он у Николая и мнение о возврате к пятибалльной системе.
«…А он — вот, ты уже всех заставил к девяти утра ходить в школу, а теперь еще и пятибалльную захочешь вернуть. Да нормальная эта система, мы уже привыкли к этому, и так далее. Я вижу реакцию своего. Поэтому со всех точек и координат, откуда я могу получать информацию, я делаю вывод, что торопиться не нужно», — заключил Лукашенко и добавил, что текущая система оценок уже «прижилась».