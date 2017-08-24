Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинская журналистка отказалась загорать рядом с россиянками
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
Эксперт: задержание Серебренникова чревато для Путина ударом
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
147 моих свиданий: как я искала себе пару и что из этого вышлоРадмила Хакова решила сходить на 147 свиданий, чтобы найти своего человека
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма
Появилось первое фото Хабенского в образе Троцкого
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Украинцы в ярости от карты без Крыма в Броварах - СМИ
«Летающий танк» РФ НАТО назвал «Лягушачьей лапкой»
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
«Летающий танк» РФ в НАТО прозвали «Лягушачьей лапкой» - СМИ
СМИ о пушке Калашникова: Из фантастических фильмов
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
10Муссонные наводнения в Южной Азии
18:38 (мск), источник: Sputnik.by

Сын президента выступил против возвращения пятибалльной системы

МИНСК, 24 авг — Sputnik. Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай выступил против перехода на пятибалльную систему оценок, рассказал в четверг глава государства в ходе «свободного микрофона» на Республиканском педагогическом совете.

Вопрос о необходимости возврата к пятибалльной системе поднял в августе вице-премьер Беларуси Василий Жарко, однако в ходе педсовета президент сказал, что этот вопрос не является действительно важным.

«Решение надо принимать тогда, когда оно назрело и вопиет, говоря словами поэта. Когда проблема кричащая», — заявил Лукашенко и добавил, что этот вопрос не имеет критической массы.

Поделился президент и своим опытом родителя: когда он видит в дневнике у сына девятку — начинает переводить на пятибалльную систему.

«Я учился и сам учил по пятибалльной системе. И чтобы понять, что такое девять баллов у ребенка, я начинаю переводить на ту систему… А, девять — это пять, а десять — пять с плюсом», — рассказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, у его 12-летнего сына такой системы нет, а он прекрасно понимает, что значат разные баллы.

«Больше всего не приемлют эту систему родители. Да, много родителей за десятибалльную систему, они привыкли. Другие не привыкли. Но большинство, я так чувствую, за возвращение к пятибалльной системе — так проще. Но дело ведь не в простоте, а в эффективности той или иной системы», — пояснил свою позицию Лукашенко.

Домашний пример президента — его сын и реакция Николая на возможную реформу. Как признался Лукашенко, его инициативу перенести начало уроков на девять утра сын до сих пор критикует. Спросил он у Николая и мнение о возврате к пятибалльной системе.

«…А он — вот, ты уже всех заставил к девяти утра ходить в школу, а теперь еще и пятибалльную захочешь вернуть. Да нормальная эта система, мы уже привыкли к этому, и так далее. Я вижу реакцию своего. Поэтому со всех точек и координат, откуда я могу получать информацию, я делаю вывод, что торопиться не нужно», — заключил Лукашенко и добавил, что текущая система оценок уже «прижилась».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Лукашенко о дресс-коде в школе: форма должна быть недорогой, как у Коли
Малиновое озеро, кисельные берега
Россия испытала в Сирии 600 образцов вооружений
Мединский прокомментировал уход Михалкова из Фонда кино
Полиция раскрыла подробности взрыва в центре Киева
Путину подарили футболку с портретом Путина
Аршавин нелестно отозвался о женском футболе
В России могут ввести штраф за вождение автомобиля, не прошедшего техосмотр
Убивший жену и похитивший ребенка россиянин застрелен в США
Спорт
Почему «Рубин» — теневой фаворит сезона Премьер-Лиги Пять причин, каждая из которых так или иначе связана с магией имени главного тренера команды из Казани
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото Звездные гости показали подписчикам фото из студии, где проходила запись ток-шоу с участием как старого, так и нового ведущих
Недвижимость
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
Сергей Лазарев показал подросшего сына Певец предпочитает не афишировать свою личную жизнь, поэтому очень редкий кадр с трехлетним Никитой особенно порадовал поклонников.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь