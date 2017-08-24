Украина не сможет вернуть Крым, считают власти полуострова

Источник: РИА "Новости"

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов дать отпор в случае военного наступления на свои позиции на востоке страны, но остается приверженной политико-правовому пути возвращения Донбасса и Крыма.

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«Никаких путей возвращения Крыма в состав Украины нет. Путь Крыма уже определен окончательно и бесповоротно на референдуме в 2014 году. Это путь обратно в Россию», — сказал Смирнов.

По его словам, сегодня украинским властям стоит думать не о том, как вернуть чужие территории, а как сохранить территориальную целостность своей страны в нынешних границах.

«Им стоит думать, как не допустить развал собственной страны изнутри, к чему, собственно говоря, политика Порошенко и ведет», — подчеркнул собеседник агентства.