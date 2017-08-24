Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинская журналистка отказалась загорать рядом с россиянками
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
В Волге нашли тело разработчика IT-системы для Минобороны
В Москве арестовали главу крупной стройкомпании
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
147 моих свиданий: как я искала себе пару и что из этого вышлоРадмила Хакова решила сходить на 147 свиданий, чтобы найти своего человека
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
СМИ узнали, от кого родила сына Анна Калашникова
Дочь Панина говорит об отношениях с отцом - СМИ
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Первые сенсации масштабного военного форума «Армия-2017» - СМИ
Жириновский ответил на обвинения Киева: Обезумели
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
15:18 (мск), источник: РИА Новости

Украина не сможет вернуть Крым, считают власти полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. У Украины не осталось никаких путей вернуть Крым под свою юрисдикцию, так как крымчане сделали свой окончательный выбор в пользу исторической родины — России, заявил РИА Новости глава госкомитета крымского правительства Заур Смирнов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов дать отпор в случае военного наступления на свои позиции на востоке страны, но остается приверженной политико-правовому пути возвращения Донбасса и Крыма.

Читайте также
Порошенко надеется вернуть Донбасс и Крым политико-правовым путем

«Никаких путей возвращения Крыма в состав Украины нет. Путь Крыма уже определен окончательно и бесповоротно на референдуме в 2014 году. Это путь обратно в Россию», — сказал Смирнов.

По его словам, сегодня украинским властям стоит думать не о том, как вернуть чужие территории, а как сохранить территориальную целостность своей страны в нынешних границах.

«Им стоит думать, как не допустить развал собственной страны изнутри, к чему, собственно говоря, политика Порошенко и ведет», — подчеркнул собеседник агентства.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Koktebel Jazz Party-2017: трансляция в формате 360 градусов, дельфины и никакой политики
Для монтажа арок Крымского моста в сентябре предусмотрят резервный срок
МО отчиталось об «обкатке» в Сирии 600 образцов вооружений
Мединский прокомментировал уход Михалкова из Фонда кино
В центре Киева прогремел взрыв
США хотят ввести визовые ограничения для четырех стран
СМИ узнали о схеме поставки в Крым турбин производства Siemens
В Краснодарском крае произошло землетрясение
Убивший жену и похитивший ребенка россиянин застрелен в США
Спорт
Азербайджан переписал историю футбола: ЛЧ в ожидании жеребьевки Итоги последнего отборочного раунда главного еврокубка
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото Звездные гости показали подписчикам фото из студии, где проходила запись ток-шоу с участием как старого, так и нового ведущих
Недвижимость
Птиц обвинили в порче крыши «Зенит-Арены»
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
Кейт Миддлтон подозревают в третьей беременности Англоязычные СМИ бурно обсуждают слухи о том, что герцогиня Кембриджская на днях попала в больницу, возможно, из-за токсикоза.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь