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15:53 (мск), источник: РБК

Минобороны отчиталось об «обкатке» в Сирии 600 образцов вооружений

С момента развертывания осенью 2015 года военной группировки в Сирии российская армия испытала в условиях реального боя более 600 образцов вооружений. Были опробованы практически все новинки российского ВПК, заявили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

За время участия в военном конфликте в Сирии российские войска испытали в условиях реальных боевых действий «практически все новые образцы». Об этом на форму «Армия 2017» заявил замминистра обороны России Юрий Борисов, передает корреспондент РБК.

По его словам, «обкатку» боем прошли более 600 образцов вооружений. Это было нужно для того, чтобы​ «иметь возможность посмотреть, какие реальные характеристики, как себя ведет вооружение», — пояснил он.
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Среди испытанных образцов были новые средства поражения, реактивные системы залпового огня, защищенные автомобили, новая экипировка, а также авиационная техника, уточнил он.

В то же время Борисов заметил, что ряд образов вооружений не выдержал испытаний в условиях реального боя. ​"От ряда образцов нам пришлось отказаться, потому что практика показала, что не образцы не выдерживали тех требований, которые к ним предъявлялись", — уточнил Борисов.

Если появляются какие-то замечания к вооружению, их устранением занимаются представители промышленности, которые «постоянно присутствуют» на авиабазе Хмеймим в Сирии, добавил замминистра обороны.

Образцы вооружения и техники, которые доказали свою боеспособность в сирийском конфликте, российская армия получит в рамках контрактов, подписанных на форуме «Армия-2017». Речь о более 600 новых и 200 модернизированных образцов, заключил Борисов.

Замминистра не назвал конкретные образцы вооружения, которые использовались в Сирии, но известно, что российские фрегаты «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подлодка «Краснодар» наносили по позиция боевиков «ИГ» (запрещнной в России организации) в Сирии удары крылатыми ракетами «Калибр».
Во время загрузки произошла ошибка.

В военном ведомстве также рассказывали, что после участия в боях в Сирии истребителей-бомбардировщиков Су-34, иностранные заказчики уже выстраиваются за ними в очередь.

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Кроме того, российские военные применяли против боевиков сверхзвуковые ракеты среднего радиуса действия П-800 «Оникс», которые запускаются с помощью береговых ракетных комплексов «Бастион». Экипировка «Ратник» также прошла боевые испытания в Сирии, заявлял один ее разработчиков гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Дмитрий Семизоров.

В будущем новый российский учебно-боевой вертолет Ми-28УБ отправят на испытания в Сирию, говорил директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

6 комментариевк этой статье
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Комментарии6
Комментарии
6
Евгений Смольянов
«Народ, который не хочет кормить собственную армию, будет кормить чужую»
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