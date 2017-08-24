Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинская журналистка отказалась загорать рядом с россиянками
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
Советник Путина высказался об эмоциональном заявлении Михалкова
Как улучшить интерьер без ремонта: 10 советов стилиста
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
147 моих свиданий: как я искала себе пару и что из этого вышлоРадмила Хакова решила сходить на 147 свиданий, чтобы найти своего человека
Стало известно имя новой ведущей «Орла и решки»
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
СМИ узнали, от кого родила сына Анна Калашникова
Дочь Панина говорит об отношениях с отцом - СМИ
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Первые сенсации масштабного военного форума «Армия-2017» - СМИ
Жириновский ответил на обвинения Киева: Обезумели
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
12Растущее напряжение вокруг КНДР
15:53 (мск), источник: РИАЦ

Губернатор Волгоградской области провел авиационную разведку пострадавших от пожара территорий

Глава региона Андрей Бочаров совместно с начальником ГУ МЧС России по Волгоградской области Олегом Гребенюком на вертолете совершил облет территорий Городищенского и Иловлинского районов.

Источник: РИАЦ

Губернатор и руководитель спасательного ведомства оценили последствия произошедших здесь ландшафтных пожаров и возможности возникновения новых очагов возгорания.

Одним из самых крупных стал вчерашний пожар в районе станицы Сиротинской Иловлинского района. По словам местных жителей, ничего подобного здесь не происходило последние 30 лет: из-за ураганного ветра человек мог оказаться практически бессильным перед огненной стихией. На место ЧП сегодня прибыл губернатор Волгоградской области. Андрею Бочарову доложили, как обеспечивалась безопасность селян и тушение пожара.

Региональные дополнительные силы и средства смогли добраться до Сиротинской только на пароме. В это время местные власти оперативно организовали всю необходимую работу: благодаря скоординированным действиям самые страшные последствия удалось предотвратить.

Как рассказала Андрею Бочарову глава Сиротинского сельского поселения Надежда Воронкова, более 160 добровольцев сбивали огонь в степи с помощью ранцевых огнетушителей и подручных средств. Для тушения пожара был организован подвоз воды. Усилиями местных властей и жителей станицы угроза для поселка была снята.

— Нам помогло то, что регулярно проводились учения. Мы не растерялись, знали, как действовать. Кроме того, мы провели дополнительную опашку, приняли решение увеличить ее ширину с 4 до 12 метров в тех местах, где это возможно, — сообщила Надежда Воронкова.

Андрей Бочаров отметил слаженность действий, подчеркнув, что в таких ситуациях очень многое зависит от организации тушения пожаров главами поселений.

— Это хороший пример того, как надо работать на местах, — сказал губернатор.

Тем не менее, глава региона поставил задачу продумать возможности усиления поселков дополнительными средствами тушения пожаров.

— Вчера ландшафтные возгорания были в 21 муниципальном образовании региона, полыхала вся область. Сейчас пожары локализованы: нам удалось максимально эффективно отреагировать. Но нужно продумать и скорректировать систему реагирования на ЧС при тушении ландшафтных пожаров, создавать дополнительные силы и средства, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Напомним, что вчера, 23 августа 2017 года, на территории практически во всех районов Волгоградской области пожарные тушили возгорания. Из-за ураганного ветра пламя с большой скоростью распространялось на огромные территории. Самой сложной и опасной ситуация была в Среднеахтубинском, Иловлинском, Михайловском и Даниловском районах. В тушении пожаров и обеспечении безопасности жителей принимали участие все ведомства и структуры. Общая группировка, задействованная в работах по ликвидации очагов, составила более 6000 человек и более 2000 единиц техники, включая подразделение федеральной противопожарной службы, государственной противопожарной службы, МВД, Росгвардии, Министерства обороны, РЖД, подразделения добровольной пожарной охраны, казачества. Свою технику на места ЧП направляли дорожные службы: для тушения территорий вблизи природных парков и населенных пунктов применялись поливомоечные машины.

Для помощи волгоградцам прибыли силы и средства МЧС Республики Калмыкии, Астраханской области, которые оперативно приступили к выполнению работ в муниципальных районах.

Ночью в регион в рамках взаимодействия с МЧС России дополнительно была направлена авиационная группа, оборудованная средствами пожаротушения. Утром 24 августа самолет-амфибия Бе-200, прибывший из Ростова-на-Дону, выполнил четыре сброса воды на территорию Среднеахтубинского района, чтобы осуществить проливку локализованных очагов возгорания. В настоящее время эта работа продолжается. В аэропорту «Гумрак» в состоянии полной готовности находятся самолет Ил-76 и три вертолета Ми-8.

Огонь совместными усилиями оперативно остановили. Однако, по предварительным данным, он успел уничтожить 155 строений в 5 муниципальных районах и одном городском округе, размеры выжженных площадей уточняются. К счастью, большинство построек, пострадавших в результате пожаров, разрушенных страшной стихией, являются хозяйственными или заброшенными. Но 18 семей все же лишились жилья.

— Людей не бросим, окажем им всю необходимую помощь, — пообещал пострадавшим губернатор Андрей Бочаров.

Но самое главное, что в результате страшных пожаров никто не пострадал: спасателями и властями была четко организована работа по эвакуации граждан с опасных территорий. Так, из детского оздоровительного лагеря «Лазурный» вывезли всех его обитателей: 314 человек — отдыхающих и сотрудников — временно разметили на базе средней школы в п. Лог.

Читайте также
Огонь в районах Волгоградской области тушили более пяти тысяч пожарных

О том, как эвакуировали детей, рассказывает в соцсети волгоградка Надежда Васильева и благодарит всех, кто принимал в этом участие: «17:37 Глава администрации заехал проконтролировать, как идет эвакуация детей, ситуация серьезная, горит уже в 10 метрах от забора. 17:52 Ребенок шлет смску: “У нас пожарная тревога, учебная”. Переписываюсь еще парой фраз — дети спокойны, радуются интересной ситуации. 18:36 Звонит вожатый из лагеря, сообщает, что дети в безопасности, находятся в школе поселка Лог. В это же время звонит старшая, рассказывает, что тревога оказалась настоящей, и они там все в восторге от такого крутого приключения! Будут спать прямо в школе, ее отряду достался кабинет биологии. Никто не испугался, все счастливы. Сегодня в 9:31 ребенок сообщил, что они едут собирать вещи и уже после обеда вернутся домой. Им привозили еду из лагеря, спали они на матрасах, было волнительно, все в новых впечатлениях, долго не спали — обсуждали случившееся, и всю ночь вожатые “пасли” их с фонариками».

В общей сложности в пункты временного размещения были эвакуированы 735 человек. С людьми, оказавшимся в такой ситуации, работали психологи.

В регионе вопросам безопасности уделяется особое внимание. В первую очередь, усиливается противопожарная служба. В настоящее время на территории Волгоградской области действуют пять отрядов, в составе которых 62 подразделения, дислоцируемые в 31 муниципальном образовании. В них несут службу 785 человек, на вооружении пожарных находятся 148 специализированных автомобилей. За последние три года в Волгоградской области, благодаря взаимодействию руководства региона с федеральным спасательным ведомством, были открыты десять опорных постов и обновлены парки спецтехники.

Так, один из пожарных постов был создан в 2016 года в селе Раздольном Николаевского района, и буквально на днях это подразделение защищало от огня и дома поселка, и его жителей.

— Оно уже не в первый раз участвует в тушении пожаров. У нас из 12 поселений только на территории двух не было зарегистрировано возгораний. В остальных по нескольку раз разного характера и уровня, в том числе в Совхозском поселении, где находится село Раздольное. Площадь возгорания, как зафиксировано, — более 2 тысяч гектаров. Сегодня это все помогает сдерживать пожароопасную ситуацию, которая установилась в связи с погодой, сильными ветрами. Все сделано системно, правильно. Все поселения удалось отстоять. Была опасность возгорания в Степновском сельском поселении, Совхозском поселении, селе Комсомолец, — рассказал глава Николаевского района Юрий Чувашин.

Напомним, что с 3 июля 2017 года в регионе действовал особый противопожарный режим. В связи с ухудшением погодных условий и увеличением возгораний на территории Волгоградской области с17 часов 23 августа 2017 Постановлением губернатора введен режим чрезвычайной ситуации и установлен региональный уровень реагирования. Органы управления, силы и средства, участвующие в ликвидации ЧС переведены на круглосуточный режим работы. Территориальная подсистема области к действиям по предназначению в случае ухудшения обстановки, а также по приему дополнительных сил и средств в ходе наращивания группировки готова. Ситуация остается на контроле губернатора Андрея Бочарова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Губернатор Волгоградской области провел авиационную разведку пострадавших от пожара территорий
МО отчиталось об «обкатке» в Сирии 600 образцов вооружений
Мединский прокомментировал уход Михалкова из Фонда кино
В центре Киева прогремел взрыв
США хотят ввести визовые ограничения для четырех стран
СМИ узнали о схеме поставки в Крым турбин производства Siemens
В Краснодарском крае произошло землетрясение
Убивший жену и похитивший ребенка россиянин застрелен в США
Спорт
Азербайджан переписал историю футбола: ЛЧ в ожидании жеребьевки Итоги последнего отборочного раунда главного еврокубка
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото Звездные гости показали подписчикам фото из студии, где проходила запись ток-шоу с участием как старого, так и нового ведущих
Недвижимость
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
Кейт Миддлтон подозревают в третьей беременности Англоязычные СМИ бурно обсуждают слухи о том, что герцогиня Кембриджская на днях попала в больницу, возможно, из-за токсикоза.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь