Губернатор Волгоградской области провел авиационную разведку пострадавших от пожара территорий

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Губернатор и руководитель спасательного ведомства оценили последствия произошедших здесь ландшафтных пожаров и возможности возникновения новых очагов возгорания.

Одним из самых крупных стал вчерашний пожар в районе станицы Сиротинской Иловлинского района. По словам местных жителей, ничего подобного здесь не происходило последние 30 лет: из-за ураганного ветра человек мог оказаться практически бессильным перед огненной стихией. На место ЧП сегодня прибыл губернатор Волгоградской области. Андрею Бочарову доложили, как обеспечивалась безопасность селян и тушение пожара.

Региональные дополнительные силы и средства смогли добраться до Сиротинской только на пароме. В это время местные власти оперативно организовали всю необходимую работу: благодаря скоординированным действиям самые страшные последствия удалось предотвратить.

Как рассказала Андрею Бочарову глава Сиротинского сельского поселения Надежда Воронкова, более 160 добровольцев сбивали огонь в степи с помощью ранцевых огнетушителей и подручных средств. Для тушения пожара был организован подвоз воды. Усилиями местных властей и жителей станицы угроза для поселка была снята.

— Нам помогло то, что регулярно проводились учения. Мы не растерялись, знали, как действовать. Кроме того, мы провели дополнительную опашку, приняли решение увеличить ее ширину с 4 до 12 метров в тех местах, где это возможно, — сообщила Надежда Воронкова.

Андрей Бочаров отметил слаженность действий, подчеркнув, что в таких ситуациях очень многое зависит от организации тушения пожаров главами поселений.

— Это хороший пример того, как надо работать на местах, — сказал губернатор.

Тем не менее, глава региона поставил задачу продумать возможности усиления поселков дополнительными средствами тушения пожаров.

— Вчера ландшафтные возгорания были в 21 муниципальном образовании региона, полыхала вся область. Сейчас пожары локализованы: нам удалось максимально эффективно отреагировать. Но нужно продумать и скорректировать систему реагирования на ЧС при тушении ландшафтных пожаров, создавать дополнительные силы и средства, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Напомним, что вчера, 23 августа 2017 года, на территории практически во всех районов Волгоградской области пожарные тушили возгорания. Из-за ураганного ветра пламя с большой скоростью распространялось на огромные территории. Самой сложной и опасной ситуация была в Среднеахтубинском, Иловлинском, Михайловском и Даниловском районах. В тушении пожаров и обеспечении безопасности жителей принимали участие все ведомства и структуры. Общая группировка, задействованная в работах по ликвидации очагов, составила более 6000 человек и более 2000 единиц техники, включая подразделение федеральной противопожарной службы, государственной противопожарной службы, МВД, Росгвардии, Министерства обороны, РЖД, подразделения добровольной пожарной охраны, казачества. Свою технику на места ЧП направляли дорожные службы: для тушения территорий вблизи природных парков и населенных пунктов применялись поливомоечные машины.

Для помощи волгоградцам прибыли силы и средства МЧС Республики Калмыкии, Астраханской области, которые оперативно приступили к выполнению работ в муниципальных районах.

Ночью в регион в рамках взаимодействия с МЧС России дополнительно была направлена авиационная группа, оборудованная средствами пожаротушения. Утром 24 августа самолет-амфибия Бе-200, прибывший из Ростова-на-Дону, выполнил четыре сброса воды на территорию Среднеахтубинского района, чтобы осуществить проливку локализованных очагов возгорания. В настоящее время эта работа продолжается. В аэропорту «Гумрак» в состоянии полной готовности находятся самолет Ил-76 и три вертолета Ми-8.

Огонь совместными усилиями оперативно остановили. Однако, по предварительным данным, он успел уничтожить 155 строений в 5 муниципальных районах и одном городском округе, размеры выжженных площадей уточняются. К счастью, большинство построек, пострадавших в результате пожаров, разрушенных страшной стихией, являются хозяйственными или заброшенными. Но 18 семей все же лишились жилья.

— Людей не бросим, окажем им всю необходимую помощь, — пообещал пострадавшим губернатор Андрей Бочаров.

Но самое главное, что в результате страшных пожаров никто не пострадал: спасателями и властями была четко организована работа по эвакуации граждан с опасных территорий. Так, из детского оздоровительного лагеря «Лазурный» вывезли всех его обитателей: 314 человек — отдыхающих и сотрудников — временно разметили на базе средней школы в п. Лог.

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О том, как эвакуировали детей, рассказывает в соцсети волгоградка Надежда Васильева и благодарит всех, кто принимал в этом участие: «17:37 Глава администрации заехал проконтролировать, как идет эвакуация детей, ситуация серьезная, горит уже в 10 метрах от забора. 17:52 Ребенок шлет смску: “У нас пожарная тревога, учебная”. Переписываюсь еще парой фраз — дети спокойны, радуются интересной ситуации. 18:36 Звонит вожатый из лагеря, сообщает, что дети в безопасности, находятся в школе поселка Лог. В это же время звонит старшая, рассказывает, что тревога оказалась настоящей, и они там все в восторге от такого крутого приключения! Будут спать прямо в школе, ее отряду достался кабинет биологии. Никто не испугался, все счастливы. Сегодня в 9:31 ребенок сообщил, что они едут собирать вещи и уже после обеда вернутся домой. Им привозили еду из лагеря, спали они на матрасах, было волнительно, все в новых впечатлениях, долго не спали — обсуждали случившееся, и всю ночь вожатые “пасли” их с фонариками».

В общей сложности в пункты временного размещения были эвакуированы 735 человек. С людьми, оказавшимся в такой ситуации, работали психологи.

В регионе вопросам безопасности уделяется особое внимание. В первую очередь, усиливается противопожарная служба. В настоящее время на территории Волгоградской области действуют пять отрядов, в составе которых 62 подразделения, дислоцируемые в 31 муниципальном образовании. В них несут службу 785 человек, на вооружении пожарных находятся 148 специализированных автомобилей. За последние три года в Волгоградской области, благодаря взаимодействию руководства региона с федеральным спасательным ведомством, были открыты десять опорных постов и обновлены парки спецтехники.

Так, один из пожарных постов был создан в 2016 года в селе Раздольном Николаевского района, и буквально на днях это подразделение защищало от огня и дома поселка, и его жителей.

— Оно уже не в первый раз участвует в тушении пожаров. У нас из 12 поселений только на территории двух не было зарегистрировано возгораний. В остальных по нескольку раз разного характера и уровня, в том числе в Совхозском поселении, где находится село Раздольное. Площадь возгорания, как зафиксировано, — более 2 тысяч гектаров. Сегодня это все помогает сдерживать пожароопасную ситуацию, которая установилась в связи с погодой, сильными ветрами. Все сделано системно, правильно. Все поселения удалось отстоять. Была опасность возгорания в Степновском сельском поселении, Совхозском поселении, селе Комсомолец, — рассказал глава Николаевского района Юрий Чувашин.