Нижегородский сити-менеджер Сергей Белов оценил работу «Школьных базаров»

Источник: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Согласно информации, сегодня Белов совместно с главой Автозаводского района Александром Нагиным проверил работу выставки-ярмарки «Школьный базар» у ДК «ГАЗ». «Если земля муниципальная, мы предоставляем торговые места бесплатно, а если, как в случае с Автозаводом, площадка находится на частной территории, то администрация района договаривается с собственником, чтобы с торговцев не взимались арендные платежи. В результате они могут поставить цены даже ниже, чем в крупных торговых центрах и магазинах», — отметил Сергей Белов.

Как сообщает горадминистрация, места для проведения ярмарок выбираются так, чтобы жители легко могли до неё добраться общественным транспортом, а время работы стараются подстроить под график работающих родителей.

На сегодняшний день в городе работает пять «Школьных базаров» (ярмарочного типа): в Автозаводском районе на ул. Смирнова (площадь перед ДК ОАО «ГАЗ»), с 8 августа по 4 сентября, ежедневно с 10:00 до 18:00; в Ленинском районе на пр. Ленина, д. 35, со 2 августа по 2 сентября, ежедневно с 8:00 до 18:00; в Сормовском районе на ул. Коминтерна, 115, с 3 августа по 3 сентября, ежедневно с 9:00 до 18:00; в Московском районе на Сормовском шоссе, у д. 20, с 1 августа по 5 сентября; в Приокском районе на остановке «пл. Жукова», напротив д. 184 по проспекту Гагарина, с 1 августа по 5 сентября.

Места для проведения ярмарок выбираются так, чтобы жители легко могли до неё добраться, а время работы стараются подстроить под график работающих родителей.

Сообщается также, что во время работы ярмарки в Автозаводском районе проходит традиционная благотворительная акция «Подарок первокласснику». «Девятый год подряд в канун празднования 1 сентября мы проводим такую акцию для ребят из многодетных или малообеспеченных семей. Обращаемся за помощью к депутатам, предпринимателям, общественникам и совместными усилиями собираем детишек в школу. В этом году 50 первоклассников мы помогли собрать в школу: подарили им ранцы и полный набор канцелярских товаров», — рассказал глава администрации района Александр Нагин.