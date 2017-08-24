Красносельский об обращении Молдовы в ООН
Лидер тираспольской администрации Вадим Красносельский утверждает, что вывод российских войск из Приднестровья приведет к войне в регионе, сообщает Noi.md.
Лидер тираспольской администрации Вадим Красносельский утверждает, что вывод российских войск из Приднестровья приведет к войне в регионе, сообщает Noi.md.
«Тирасполь выступает за сохранение миротворцев, эта тема для нас необсуждаемая», — заявил он.
«Мир на нашей земле обеспечивают миротворческие силы, прежде всего — Российской Федерации. И если убрать миротворцев, будет война. По решению Конституционного суда Молдовы, эти земли признаются оккупированными. А значит, можно применить военную силу. Тирасполь выступает за сохранение миротворцев. Эта тема для нас необсуждаемая. Без мнения приднестровского народа такие решения принимать нельзя. Без миротворцев здесь будет война. Кто желает вывода миротворцев, тот хочет войны», — добавил Вадим Красносельский.
По его мнению, обращение Кишинева в ООН может быть истолковано как начало применения силы против Приднестровья.
«Мы надеемся на Россию и на 220 000 российских граждан, проживающих в Приднестровье, а также на позицию, которую Россия может высказать в рамках ООН, и на защиту со стороны России в целом», — добавил тираспольский лидер.