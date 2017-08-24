Красносельский об обращении Молдовы в ООН

Источник: Noi.md

«Тирасполь выступает за сохранение миротворцев, эта тема для нас необсуждаемая», — заявил он.

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«Мир на нашей земле обеспечивают миротворческие силы, прежде всего — Российской Федерации. И если убрать миротворцев, будет война. По решению Конституционного суда Молдовы, эти земли признаются оккупированными. А значит, можно применить военную силу. Тирасполь выступает за сохранение миротворцев. Эта тема для нас необсуждаемая. Без мнения приднестровского народа такие решения принимать нельзя. Без миротворцев здесь будет война. Кто желает вывода миротворцев, тот хочет войны», — добавил Вадим Красносельский.

По его мнению, обращение Кишинева в ООН может быть истолковано как начало применения силы против Приднестровья.