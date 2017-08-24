«Какая-то сволочь слила»: мэр Черемхово расстроился из-за телеграммы Путина

Источник: AP 2017

Мэр города Вадим Семенов посчитал, что телеграмма была опубликована преждевременно, и выступил с резкой критикой в адрес тех, кто распространил поздравительное послание президента.

«Какая-то сволочь скинула в сеть без разрешения. Я настоятельно просил этого не делать, цитируют Семенова портал IrkutskMedia. — У нас 25 августа будет торжественная часть, мы хотели сделать сюрприз жителям. Сейчас мы проводим служебное расследование, потому что так не делается, люди бессовестные просто. Я весь день взбешен. Но президент все же нас поздравил, и это приятно».

Текст телеграммы активно стал распространяться в социальных сетях после 22 августа. По некоторым данным, первыми «скрин» президентской телеграммы разместили у себя на страницах исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Зоя Масловская и депутат областного Законодательного собрания Алексей Козюра. У подавляющего большинства пользователей внимание президента к небольшому сибирскому городку шахтеров вызвало восторг.

«Поздравляю вас со знаменательной датой — 100-летием Черемхово. Ваш город сыграл значимую роль в истории освоения Сибири, — говорится в телеграмме, — внес свой вклад в укрепление отечественной угольной промышленности. В летописи Черемхово — немало ярких страниц, связанных с трудовыми свершениями ваших земляков, их ратным мужеством. Важно, что сегодня жители Черемхово чтят эти богатые традиции, гордятся именами выдающихся горожан. Вместе — многое делают для развития родного края и всей России».

Отметим, чуть позже после резкого заявления о расследовании мэр Черемхово смягчил свою позицию и сказал, что информацию о расследовании «придумали журналисты». «Конечно, хотелось сохранить информацию о телеграмме Владимира Путина до праздника, но не удалось, кто-то из сотрудников мэрии не удержался, рассказал землякам о телеграмме», — сказал Семенов.