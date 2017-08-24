На личном приёме у губернатора посетители нашли решение своих проблем
Сегодня в приёмной Президента РФ Андрей Бочаров провёл личный приём. Все проблемы, с которыми посетители обратились к губернатору, нашли своё решение.
Сегодня в приёмной Президента РФ Андрей Бочаров провёл личный приём. Все проблемы, с которыми посетители обратились к губернатору, нашли своё решение.
Жительница Городищенского района Асерт Орлова обратилась с просьбой о восстановлении участка леса в Калачёвском районе, погибшего от пожара 2012 года. Губернатор полностью поддержал молодую домохозяйку. Соответствующим ведомствам дано поручение к ноябрю нынешнего года разместить на пяти гектарах нынешнего горельника 20 тысяч саженцев белой акации.
— Работа предстоит большая, — предупредил Андрей Бочаров, — необходима будет и помощь жителей. Подключитесь?
— Мы поможем обязательно! — заверила посетительница.
Жительница Краснооктябрьского района Светлана Шевченко представляет группу родителей
Заметно, что проблема волнует губернатора. Поддержка материнства и детства — один из приоритетов долгосрочной стратегии по развитию области. Ход реализации данного проекта Андрей Бочаров поставил на личный контроль. Ресурсный центр станет базовым учреждением по внедрению эффективных технологий помощи
Наталья Усачёва из хутора Нижнегнутов Чернышковского района пожаловалась на проблемы с газификацией. Обидно, что внутрипоселковый газопровод уже построен, а вот подключение домовладений застопорилось на мёртвой точке. Андрей Бочаров ставит задачу обеспечить хуторян газом к сентябрю 2018 года.
— Слово губернатора много значит, — не скрывает радости Наталья Усачёва, — Теперь заживём, как люди.
Директор Слащёвской школы Кумылженского района Сергей Сиволобов озабочен состоянием дел с пуском газовой котельной. И здесь тоже, вроде бы, всё подготовлено, а результата пока не видно. Хотя меньше, чем через два месяца начинается отопительный сезон. Старая котельная работает на жидком топливе и мало того, что не справляется со своими обязанностями, она ещё и денег «съедает» больше миллиона рублей в год. Тогда как газовая встанет всего лишь в 300 тысяч рублей.
По докладу председателя облстроя Светланы Кузнецовой, в Кумылженский район направляются две газовых котельных, одна — в Слащёвскую школу. Срок прибытия — 27 августа, 30 сентября все
— Сергей Васильевич, — обращается к директору школы губернатор, — вы мне позвоните 28 августа. Мол, котельная прибыла, всё в порядке. Или — не прибыла. Тогда будем разбираться. Как говорится, доверяй, но проверяй.
— Оптимизма у меня прибавилось, — скажет потом Сергей Сиволобов. — В последнее время у нас вообще много хорошего происходит в районе. В школах заменяются окна, производится ремонт, ведётся благоустройство. Чтобы удержать молодёжь в селе, нужны три «кита»: школа, культура, быт. Все эти три направления сегодня заметно поднимаются в гору.