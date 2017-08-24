На личном приёме у губернатора посетители нашли решение своих проблем

Источник: РИАЦ

Жительница Городищенского района Асерт Орлова обратилась с просьбой о восстановлении участка леса в Калачёвском районе, погибшего от пожара 2012 года. Губернатор полностью поддержал молодую домохозяйку. Соответствующим ведомствам дано поручение к ноябрю нынешнего года разместить на пяти гектарах нынешнего горельника 20 тысяч саженцев белой акации.

— Работа предстоит большая, — предупредил Андрей Бочаров, — необходима будет и помощь жителей. Подключитесь?

— Мы поможем обязательно! — заверила посетительница.

Жительница Краснооктябрьского района Светлана Шевченко представляет группу родителей детей-инвалидов. Их дети обучаются в школе-интернате № 3, и, конечно, родителей волнует вопрос об их дальнейшей судьбе. С чем, с какими профессиями они будут вступать во взрослую жизнь? Та допрофессиональная подготовка, которая практикуется ныне в интернате, устраивает далеко не всех. Руководитель облкомобразования Лариса Савина докладывает, что в бюджете на 2017−2018 годы предусмотрено 15 млн рублей, которые будут направлены на расширение направлений допрофессионального образования. Пять миллионов рублей будут освоены до конца нынешнего года, в том числе и на приобретение необходимого оборудования в школе-интернате № 3. Средства будут направлены на дооборудование штукатурно-малярной и швейной мастерских, создание мастерской по растениеводству.

Заметно, что проблема волнует губернатора. Поддержка материнства и детства — один из приоритетов долгосрочной стратегии по развитию области. Ход реализации данного проекта Андрей Бочаров поставил на личный контроль. Ресурсный центр станет базовым учреждением по внедрению эффективных технологий помощи детям-инвалидам и их родителям.

Наталья Усачёва из хутора Нижнегнутов Чернышковского района пожаловалась на проблемы с газификацией. Обидно, что внутрипоселковый газопровод уже построен, а вот подключение домовладений застопорилось на мёртвой точке. Андрей Бочаров ставит задачу обеспечить хуторян газом к сентябрю 2018 года.

— Слово губернатора много значит, — не скрывает радости Наталья Усачёва, — Теперь заживём, как люди.

Директор Слащёвской школы Кумылженского района Сергей Сиволобов озабочен состоянием дел с пуском газовой котельной. И здесь тоже, вроде бы, всё подготовлено, а результата пока не видно. Хотя меньше, чем через два месяца начинается отопительный сезон. Старая котельная работает на жидком топливе и мало того, что не справляется со своими обязанностями, она ещё и денег «съедает» больше миллиона рублей в год. Тогда как газовая встанет всего лишь в 300 тысяч рублей.

По докладу председателя облстроя Светланы Кузнецовой, в Кумылженский район направляются две газовых котельных, одна — в Слащёвскую школу. Срок прибытия — 27 августа, 30 сентября все пуско-наладочные работы будут завершены.

— Сергей Васильевич, — обращается к директору школы губернатор, — вы мне позвоните 28 августа. Мол, котельная прибыла, всё в порядке. Или — не прибыла. Тогда будем разбираться. Как говорится, доверяй, но проверяй.