Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сбербанк огорчил россиян сообщением о доходах
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Глава Крыма: покоя коллегам теперь не дам, вот вчера всех поймал
Как улучшить интерьер без ремонта: 10 советов стилиста
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
147 моих свиданий: как я искала себе пару и что из этого вышлоРадмила Хакова решила сходить на 147 свиданий, чтобы найти своего человека
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма
Появилось первое фото Хабенского в образе Троцкого
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
СМИ сказали, от кого родила сына Анна Калашникова
Дочь Панина говорит об отношениях с отцом - СМИ
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
"США просчитались": Пушков о визовых ограничениях для россиян
В СИЗО, где убили Алену Порошенко, найден портрет
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
11Солнечное затмение над США
17:23 (мск), источник: Newtimes.kz

МОН РК прокомментировало информацию об отзыве 220 грантов в медвузы

В МОН РК сообщили, что прошедшая в СМИ информация о том, что аннулировано и отозвано 220 сертификатов на медицинские специальности, не соответствует действительности, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Newtimes.kz

Данную ситуацию прокомментировал руководитель Национального Центра Тестирования Рамазан Алимкулов.

«По линии МОН РК все, кто получил необходимые баллы и прошел по конкурсу на заявленные самими абитуриентами медицинские вузы, должны были получить свидетельства о присуждении грантов. Однако по требованию министерства здравоохранения вузами приостановлена их выдача по той причине, что указанные абитуриентами медицинские вузы Алматы и Астаны — конкретно Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова и “Медицинский университет Астана” не готовы принять такое количество студентов», — сообщил Алимкулов.

«Со стороны МОН РК образовательные государственные гранты распределены в соответствии с законом, все категории, имеющие преимущественное право, учтены, свидетельства о присуждении грантов направлены в базовые вузы, в том числе, и в медицинские. Однако 90% всех абитуриентов, получивших гранты, свой выбор остановили и указали в документах вузы Алматы и Астаны. Комиссия министерства здравоохранения проводит беседы с грантниками, с каждым индивидуально обсуждается вариант обучения в других отечественных медицинских вузах, в том числе Караганды, Семея, Актобе. 200 будущих студентов-медиков уже заявили о своем согласии учиться в этих вузах. Более 150 из них свидетельства о присуждении грантов на данный момент выданы на руки», — отметил Алимкулов.

«С процедурами выдачи свидетельств со стороны МОН РК данная ситуация не связана, и уж тем более никаких распоряжений об отзыве грантов со стороны министерства не было. В любом случае все нюансы в настоящее время практически отрегулированы и все ребята, получившие гранты в медицинские вузы, с началом учебного года начнут получать свое заслуженное медицинское образование», — подчеркнул Рамазан Алимкулов.

Напомним, 23 августа родители абитуриентов сообщили, что права на бесплатное образование лишились 220 обладателей знака «Алтын белгi».

После публикации 10 августа первого списка родители абитуриентов, не получивших образовательные гранты, устроили бунт у здания министерства образования. Многие из абитуриентов не смогли получить возможность бесплатного обучения, несмотря на высокие баллы по результатам ЕНТ. Гранты достались в основном выпускникам сельских школ и обладателям «Алтын белгi». Минобразования опубликовало новый новый список, исключив медалистов. Им предоставили отдельные гранты на обучение в вузах.

Позднее на заседании правительства РК министр образования и науки Ерлан Сагадиев рассказал о правилах приема в высшие учебные заведения. Как заявил глава МОН, спорные вопросы по распределению грантов и приему абитуриентов в вузы нужно решать уже в этом году.

Также стало известно, что обладатели «Алтын белгі» оказались зачислены не на те специальности, которые выбирали.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Микроавтобус с детской хоккейной командой загорелся на трассе Астана – Петропавловск
Россия испытала в Сирии 600 образцов вооружений
Мединский прокомментировал уход Михалкова из Фонда кино
В центре Киева прогремел взрыв
Путину подарили футболку с портретом Путина
Аршавин нелестно отозвался о женском футболе
В России могут ввести штраф за вождение автомобиля, не прошедшего техосмотр
Убивший жену и похитивший ребенка россиянин застрелен в США
Спорт
Азербайджан переписал историю футбола: ЛЧ в ожидании жеребьевки Итоги последнего отборочного раунда главного еврокубка
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото Звездные гости показали подписчикам фото из студии, где проходила запись ток-шоу с участием как старого, так и нового ведущих
Недвижимость
Птиц обвинили в порче крыши «Зенит-Арены»
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
Сергей Лазарев показал подросшего сына Певец предпочитает не афишировать свою личную жизнь, поэтому очень редкий кадр с трехлетним Никитой особенно порадовал поклонников.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь