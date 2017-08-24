МОН РК прокомментировало информацию об отзыве 220 грантов в медвузы

Источник: Newtimes.kz

Данную ситуацию прокомментировал руководитель Национального Центра Тестирования Рамазан Алимкулов.

«По линии МОН РК все, кто получил необходимые баллы и прошел по конкурсу на заявленные самими абитуриентами медицинские вузы, должны были получить свидетельства о присуждении грантов. Однако по требованию министерства здравоохранения вузами приостановлена их выдача по той причине, что указанные абитуриентами медицинские вузы Алматы и Астаны — конкретно Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова и “Медицинский университет Астана” не готовы принять такое количество студентов», — сообщил Алимкулов.

«Со стороны МОН РК образовательные государственные гранты распределены в соответствии с законом, все категории, имеющие преимущественное право, учтены, свидетельства о присуждении грантов направлены в базовые вузы, в том числе, и в медицинские. Однако 90% всех абитуриентов, получивших гранты, свой выбор остановили и указали в документах вузы Алматы и Астаны. Комиссия министерства здравоохранения проводит беседы с грантниками, с каждым индивидуально обсуждается вариант обучения в других отечественных медицинских вузах, в том числе Караганды, Семея, Актобе. 200 будущих студентов-медиков уже заявили о своем согласии учиться в этих вузах. Более 150 из них свидетельства о присуждении грантов на данный момент выданы на руки», — отметил Алимкулов.

«С процедурами выдачи свидетельств со стороны МОН РК данная ситуация не связана, и уж тем более никаких распоряжений об отзыве грантов со стороны министерства не было. В любом случае все нюансы в настоящее время практически отрегулированы и все ребята, получившие гранты в медицинские вузы, с началом учебного года начнут получать свое заслуженное медицинское образование», — подчеркнул Рамазан Алимкулов.

Напомним, 23 августа родители абитуриентов сообщили, что права на бесплатное образование лишились 220 обладателей знака «Алтын белгi».

После публикации 10 августа первого списка родители абитуриентов, не получивших образовательные гранты, устроили бунт у здания министерства образования. Многие из абитуриентов не смогли получить возможность бесплатного обучения, несмотря на высокие баллы по результатам ЕНТ. Гранты достались в основном выпускникам сельских школ и обладателям «Алтын белгi». Минобразования опубликовало новый новый список, исключив медалистов. Им предоставили отдельные гранты на обучение в вузах.

Позднее на заседании правительства РК министр образования и науки Ерлан Сагадиев рассказал о правилах приема в высшие учебные заведения. Как заявил глава МОН, спорные вопросы по распределению грантов и приему абитуриентов в вузы нужно решать уже в этом году.