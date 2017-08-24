Рамзан Кадыров сообщил о спасении шести казахстанцев в Ираке
Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram рассказал об освобождении граждан Казахстана в Ираке, передает NUR.KZ.
Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram рассказал об освобождении граждан Казахстана в Ираке, передает NUR.KZ.
«В иракском Курдистане завершился очередной этап крупной гуманитарной операции по спасению граждан России и стран СНГ. Для ее организации я направил в Ирак представителя Главы ЧР на Ближнем Востоке и Северной Африке, сенатора Зияда Сабсаби. Накануне удалось освободить в