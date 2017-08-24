Рамзан Кадыров сообщил о спасении шести казахстанцев в Ираке

«В иракском Курдистане завершился очередной этап крупной гуманитарной операции по спасению граждан России и стран СНГ. Для ее организации я направил в Ирак представителя Главы ЧР на Ближнем Востоке и Северной Африке, сенатора Зияда Сабсаби. Накануне удалось освободить в Таль-Афаре и доставить в безопасное место 12 человек, среди которых 6 граждан России и столько же граждан Казахстана. В операции по вызволению этих лиц принимали участие спецслужбы и правоохранительные органы иракского Курдистана», — написал Кадыров.