Калининградцам предлагают работу в правительстве региона
В регионе стартовал набор в «Команду единомышленников». Пилотный для России кадровый проект запускает Президентская академия и Правительство Калининградской области.
В регионе стартовал набор в «Команду единомышленников». Пилотный для России кадровый проект запускает Президентская академия и Правительство Калининградской области.
Основная цель — поиск молодых управленческих кадров для работы в правительстве региона.
Антон Алиханов, глава Калининградской области:
— Правительство Калининградской области и Президентская академия запускает новый кадровый проект. Мы хотим усилить команду единомышленников, нам нужны вовлечённые, не равнодушные профессионалы, готовые много работать. Мы хотим добиться повышения качества кадрового состава правительства.
«Команда единомышленников» — новый проект и новый принцип отбора управленцев. Принять участие в нём может любой гражданин России старше 25 лет, с высшим образованием и опытом работы. Конкурс пройдет в два этапа. Сначала — заочный.
Заочный этап — это заявка. В течение ближайших трех недель её можно оставить на сайте komanda.gov39.ru. Все просто и понятно. Кликаем «принять участие» и отправляем свои данные.
Очный этап — собеседование, так называемая, личностная и профессиональная диагностика. Этот метод в 2014 году был разработан на факультете оценки и развития управленческих кадров Президентской Академии.
Как заявляют в правительстве, они готовы изменить систему привлечения и отбора потенциальных управленцев. Что в итоге призвано поменять принцип принятия решений, связанных с назначением на должности.
Илья Шебураков, заведующий
— Это люди должны быть с соответствующими ценными ориентациями, работать не на себя, а на решение
Главное достояние Янтарного края — люди. Самые смелые, образованные, амбициозные и талантливые смогут попасть в команду единомышленников. Шанс есть у всех желающих. Заявки принимаются до 4 сентября.