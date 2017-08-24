Калининградцам предлагают работу в правительстве региона

Источник: РИА "Новости"

Основная цель — поиск молодых управленческих кадров для работы в правительстве региона.

Антон Алиханов, глава Калининградской области:

— Правительство Калининградской области и Президентская академия запускает новый кадровый проект. Мы хотим усилить команду единомышленников, нам нужны вовлечённые, не равнодушные профессионалы, готовые много работать. Мы хотим добиться повышения качества кадрового состава правительства.

«Команда единомышленников» — новый проект и новый принцип отбора управленцев. Принять участие в нём может любой гражданин России старше 25 лет, с высшим образованием и опытом работы. Конкурс пройдет в два этапа. Сначала — заочный.

Заочный этап — это заявка. В течение ближайших трех недель её можно оставить на сайте komanda.gov39.ru. Все просто и понятно. Кликаем «принять участие» и отправляем свои данные.

Очный этап — собеседование, так называемая, личностная и профессиональная диагностика. Этот метод в 2014 году был разработан на факультете оценки и развития управленческих кадров Президентской Академии.

Как заявляют в правительстве, они готовы изменить систему привлечения и отбора потенциальных управленцев. Что в итоге призвано поменять принцип принятия решений, связанных с назначением на должности.

Илья Шебураков, заведующий научно-исследовательским сектором РАНХиГС:

— Это люди должны быть с соответствующими ценными ориентациями, работать не на себя, а на решение социально-экономических задач региона. Вовлеченность должна быть связана и с внутренней мотивацией. Им должно быть интересно этим заниматься. После того, как мы сформируем группу такого рода управленцев, надеемся, что они получать назначения.