Волгоград посетит министр сельского хозяйства РФ

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», политик встретится с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и откроет новую линию по переработке фруктов и овощей на одном из местных предприятий. Кроме того, чиновники проведут совещание, посвященное развитию садоводства и питомниководства в России.