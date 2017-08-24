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17:45 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоград посетит министр сельского хозяйства РФ

Политик встретится с губернатором региона.

Волгоград ждет приезда министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева в пятницу, 25 августа.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», политик встретится с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и откроет новую линию по переработке фруктов и овощей на одном из местных предприятий. Кроме того, чиновники проведут совещание, посвященное развитию садоводства и питомниководства в России.

Напомним, что 8 августа Волгоград посетил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Политик провел совещание, посвященное вопросам загрязнения Волги.

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