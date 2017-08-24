Карпенко: систему образования ожидают не резкие, пошаговые изменения

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Во время педсовета обсуждались концептуальные подходы к развитию системы образования на краткосрочный (до 2020 года) и долгосрочный (до 2030-го) периоды. Документ будет рассматриваться на областных педсоветах и затем с учетом всех предложений будет дополнен.

«Это будет своеобразная дорожная карта, которая позволит двигаться дальше, — сказал министр. — Уже определены конкретные мероприятия. Но это не значит, что стоит ожидать резких изменений. Процесс будет пошаговым, он позволит совершенствовать и оттачивать систему образования».

Среди самых важных новаций Игорь Карпенко назвал планируемый переход к всеобщему среднему образованию и введение независимой аттестации выпускников базовой школы.

Касаясь последнего предложения, министр пояснил, что независимая итоговая аттестация после девяти классов позволит молодому человеку сделать выбор, продолжать ли ему обучение в 10−11-м классе или идти в профессионально-техническое, среднее специальное учреждение образование. Министр подчеркнул, что в Беларуси создадут прозрачную независимую систему оценки.

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Переход на обязательное всеобщее среднее образование — главный посыл концептуальных подходов к развитию сферы. Такой шаг выступит гарантом успешной социализации белорусской молодежи. В Кодексе об образовании заложен законодательный коридор для этой новации. Общее среднее образование в Беларуси получают практически все выпускники школ, лицеев и колледжей, что говорит о готовности общества к такому шагу.

Республиканский педсовет стартовал 23 августа целым рядом тематических секций, круглых столов. Специалисты, всего около 1 тыс. человек, успели обсудить широкий круг вопросов, в том числе современные подходы к повышению качества дошкольного образования, вклад, который способно внести профобразование в инновационное развитие белорусской экономики, основные направления для высшей школы, подготовку педагогических кадров.