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17:55 (мск), источник: БЕЛТА

Карпенко: систему образования ожидают не резкие, пошаговые изменения

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусскую систему образования ожидают не резкие, пошаговые изменения. Об этом сегодня журналистам заявил министр образования Игорь Карпенко, подводя итоги Республиканского педагогического совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Во время педсовета обсуждались концептуальные подходы к развитию системы образования на краткосрочный (до 2020 года) и долгосрочный (до 2030-го) периоды. Документ будет рассматриваться на областных педсоветах и затем с учетом всех предложений будет дополнен.

«Это будет своеобразная дорожная карта, которая позволит двигаться дальше, — сказал министр. — Уже определены конкретные мероприятия. Но это не значит, что стоит ожидать резких изменений. Процесс будет пошаговым, он позволит совершенствовать и оттачивать систему образования».

Среди самых важных новаций Игорь Карпенко назвал планируемый переход к всеобщему среднему образованию и введение независимой аттестации выпускников базовой школы.

Касаясь последнего предложения, министр пояснил, что независимая итоговая аттестация после девяти классов позволит молодому человеку сделать выбор, продолжать ли ему обучение в 10−11-м классе или идти в профессионально-техническое, среднее специальное учреждение образование. Министр подчеркнул, что в Беларуси создадут прозрачную независимую систему оценки.

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Переход на обязательное всеобщее среднее образование — главный посыл концептуальных подходов к развитию сферы. Такой шаг выступит гарантом успешной социализации белорусской молодежи. В Кодексе об образовании заложен законодательный коридор для этой новации. Общее среднее образование в Беларуси получают практически все выпускники школ, лицеев и колледжей, что говорит о готовности общества к такому шагу.

Республиканский педсовет стартовал 23 августа целым рядом тематических секций, круглых столов. Специалисты, всего около 1 тыс. человек, успели обсудить широкий круг вопросов, в том числе современные подходы к повышению качества дошкольного образования, вклад, который способно внести профобразование в инновационное развитие белорусской экономики, основные направления для высшей школы, подготовку педагогических кадров.

Сегодня в Минске состоялось пленарное заседание педсовета. Участие в нем принял Президент Беларуси Александр Лукашенко. На мероприятие были приглашены более 800 человек. В их числе не только высшие должностные лица, руководители органов госуправления, местной вертикали власти, депутаты, но, прежде всего, работники учреждений образования из всех областей страны и города Минска. В формате открытого микрофона они поделились мнениями и опытом актуальным вопросам. Мероприятие прошло в максимально открытом и дискуссионном ключе. Участники пленарного заседания подробно обсудили происходящие трансформации и тенденции образовательных процессов, пути их адаптации к требованиям времени и с учетом передового национального и зарубежного опыта.

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