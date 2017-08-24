Судьбу следующих выборов могут решить студенты и учащиеся — эксперты
Исследование Ассоциации
Исследование Ассоциации
Так, в некоторых одномандатных избирательных округах голосование студентов и учащихся колледжей может быть решающим, предупреждают эксперты ассоциации.
По их словам, новые поправки в Кодекс о выборах и на этот раз содержат ряд специальных положений, касающихся голосования студентов и учащихся, но они, применяемые недобросовестно, могут стать отправной точкой для манипулирования результатами в одномандатных округах с большим числом избирателей, образованных в некоторых населенных пунктах.
В отличие от других категорий избирателей, студенты и учащиеся могут реализовать свое право голоса на любом избирательном участке по месту учебы.
Эксперты
«В этих условиях, на данный момент существуют законные предпосылки для того, чтобы определенные политические силы испытывали соблазн использовать этот электоральный потенциал, стимулируя и контролируя миграцию студентов и учащихся из одного одномандатного округа в другой избирательный округ. Миграция студентов и учеников в Кишиневе может осуществляться двумя способами: добровольно, на основе предпочтений, и непроизвольно, на основе определения внешних факторов, предупреждают эксперты. По их мнению, вычисление шансов на победу и привлечение дополнительного количества студентов и учащихся коррупционными методами являются основными факторами риска. Таким образом, неконтролируемая или направленная миграция студентов и учеников в день выборов в муниципии Кишинев может существенно повлиять на результаты выборов в одномандатных избирательных округах», — заключает Ассоциация