Судьбу следующих выборов могут решить студенты и учащиеся — эксперты

Источник: Noi.md

Так, в некоторых одномандатных избирательных округах голосование студентов и учащихся колледжей может быть решающим, предупреждают эксперты ассоциации.

По их словам, новые поправки в Кодекс о выборах и на этот раз содержат ряд специальных положений, касающихся голосования студентов и учащихся, но они, применяемые недобросовестно, могут стать отправной точкой для манипулирования результатами в одномандатных округах с большим числом избирателей, образованных в некоторых населенных пунктах.

В отличие от других категорий избирателей, студенты и учащиеся могут реализовать свое право голоса на любом избирательном участке по месту учебы.

Эксперты Promo-LEX отмечают, что те более 80 тысяч избирателей студентов и учащихся с правом голоса представляют собой важный электоральный потенциал, который путем компактного голосования может решить судьбу выборов в определенных одномандатных избирательных округах.