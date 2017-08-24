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19:21 (мск), источник: Noi.md

Судьбу следующих выборов могут решить студенты и учащиеся — эксперты

Исследование Ассоциации Promo-LEX показывает, что реализация смешанной системы голосования может иметь ряд непредсказуемых последствий, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Так, в некоторых одномандатных избирательных округах голосование студентов и учащихся колледжей может быть решающим, предупреждают эксперты ассоциации.

По их словам, новые поправки в Кодекс о выборах и на этот раз содержат ряд специальных положений, касающихся голосования студентов и учащихся, но они, применяемые недобросовестно, могут стать отправной точкой для манипулирования результатами в одномандатных округах с большим числом избирателей, образованных в некоторых населенных пунктах.

В отличие от других категорий избирателей, студенты и учащиеся могут реализовать свое право голоса на любом избирательном участке по месту учебы.

Эксперты Promo-LEX отмечают, что те более 80 тысяч избирателей студентов и учащихся с правом голоса представляют собой важный электоральный потенциал, который путем компактного голосования может решить судьбу выборов в определенных одномандатных избирательных округах.

«В этих условиях, на данный момент существуют законные предпосылки для того, чтобы определенные политические силы испытывали соблазн использовать этот электоральный потенциал, стимулируя и контролируя миграцию студентов и учащихся из одного одномандатного округа в другой избирательный округ. Миграция студентов и учеников в Кишиневе может осуществляться двумя способами: добровольно, на основе предпочтений, и непроизвольно, на основе определения внешних факторов, предупреждают эксперты. По их мнению, вычисление шансов на победу и привлечение дополнительного количества студентов и учащихся коррупционными методами являются основными факторами риска. Таким образом, неконтролируемая или направленная миграция студентов и учеников в день выборов в муниципии Кишинев может существенно повлиять на результаты выборов в одномандатных избирательных округах», — заключает Ассоциация Promo-LEX.

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