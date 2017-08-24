В рейтинге армий мира Беларусь вновь переместилась на 49-е место

Источник: Ежедневник.by

Напомним, Беларусь уже была на 49-м месте среди 126 стран по совокупным показателям своих вооруженных сил в мировом рейтинге Military Strength Ranking, составленном организацией Global Firepower в июне прошлого года. Однако в феврале текущего года наша страна переместилась на 45-е место (из 126 стран), а в мае — на 50-е место. И вот, накануне учений «Запад-2017» белорусские Вооруженные силы вновь переместились на 49-е место.

Thinktanks.by решил проанализировать, чем отличаются прошлогодние данные об армии Беларуси с текущими в рейтинге Military Strength Ranking.

Итак, согласно данным составителей рейтинга-2016, белорусская армия располагала 37 истребителями (перехватчиками), 105 штурмовиками, 34 транспортными самолетами, (общая численность самолетов — 181), 22 боевыми вертолетами, 123 реактивными системами залпового огня и 1665 танками.

В рейтинге Military Strength Ranking-2017 данные отличаются. По информации экспертов Global Firepower, армия Беларуси имеет 43 истребителя (+6), 105 штурмовиков (+0), 34 транспортных самолета (общее число самолетов — 193 (+12), 21 боевой вертолет (-1), 123 реактивные системы залпового огня (+0) и 515 (-1150) боевыми танками.

С танками самая большая загадка. Ведь даже по данным Википедии, их в Беларуси 519.

Вероятно в прошлогодний рейтинг вкралась ошибка или вместе с танками учитывалась, к примеру, самоходная и буксирная артиллерия, либо БМП и БТРы.

В целом же в нынешнем рейтинге, который компания Global Firepower составляет каждый год, традиционно лидирует армия США с показателем 0,0857 балла. Идеальным считается результат в ноль баллов. В первую пятерку вошли вооруженные силы России, Китая, Индии и Китая. У Беларуси показатель 0,8109.

В десятку стран с крупнейшими армиями попали Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.

Активно растет в рейтинге армия Северной Кореи. В этот раз она заняла 23-е место.

Компания при сравнении военной мощи используют сложную методику расчета. Эксперты учитывают более полусотни различных факторов. Но в то же время ради большей объективности, отсутствие флота в некоторых странах не влияет на их рейтинг. Не принимается во внимание и ядерный арсенал. Но стране, которые имеют такое вооружение, получают бонусные баллы. Преимуществом также является членство в военных альянсах.

Из соседей Беларуси Россия в рейтинге заняла 2 место, Польша — 19-е, Украина — 30-е, Литва -95-е, а Латвия — 103-е место.