15 госслужащих в Восточном Казахстане уволены по итогам аттестации

Одна госслужащая в Глубоковском районе в связи с обжалованием результата вернулась к исполнению должностных обязанностей. Об этом рассказал сегодня на брифинге в региональной службе коммуникаций и.о. руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по ВКО, председатель совета по этике Кайрат Сапаргалиев.