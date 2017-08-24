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19:09 (мск), источник: Kazinform

15 госслужащих в Восточном Казахстане уволены по итогам аттестации

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — По результатам аттестации госслужащих 16 человек рекомендовано на увольнение, 15 уволено.

Источник: Kazinform

Одна госслужащая в Глубоковском районе в связи с обжалованием результата вернулась к исполнению должностных обязанностей. Об этом рассказал сегодня на брифинге в региональной службе коммуникаций и.о. руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по ВКО, председатель совета по этике Кайрат Сапаргалиев.

Тем самым, из 5598 государственных служащих Восточно-Казахстанской области аттестацию успешно прошли 5580 государственных служащих. Это составило 93,4%.

Не прошли аттестацию по уважительной причине 18 государственных служащих, сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в информационном центре региона.

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