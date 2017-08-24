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20:59 (мск), источник: БЕЛТА

Военные Латвии провели инспекцию в Беларуси

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные Латвии провели инспекцию в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

«В соответствии с договоренностью между Беларусью и Латвией о дополнительных мерах доверия и безопасности страну посетила латвийская инспекционная группа», — рассказали в ведомстве.

Группа посетила 11-ю отдельную механизированную бригаду и провела оценку достоверности информации, представленной Беларусью государствам — участникам ОБСЕ в рамках Венского документа, в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники воинской части.

Результаты проверки подтвердили неукоснительное соблюдение белорусской стороной своих обязательств, принятых в рамках договоренности.

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