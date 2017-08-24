Военные Латвии провели инспекцию в Беларуси
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные Латвии провели инспекцию в Беларуси, сообщили БЕЛТА в
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные Латвии провели инспекцию в Беларуси, сообщили БЕЛТА в
«В соответствии с договоренностью между Беларусью и Латвией о дополнительных мерах доверия и безопасности страну посетила латвийская инспекционная группа», — рассказали в ведомстве.
Группа посетила 11-ю отдельную механизированную бригаду и провела оценку достоверности информации, представленной Беларусью государствам — участникам ОБСЕ в рамках Венского документа, в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники воинской части.
Результаты проверки подтвердили неукоснительное соблюдение белорусской стороной своих обязательств, принятых в рамках договоренности.