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10:30 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородские предприятия заключили контракты на 3 млрд рублей во время форума «Армия 2017»

Нижегородские предприятия получили заказы на три млрд рублей по итогам международного форума «Армия 2017». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 24 августа 2017 года.

Источник: РИА "Новости"

«В частности, “Окская судоверфь” подписала два контракта, в общей сложности, почти на 700 млн рублей на поставку понтонных автомобилей на базе шасси КАМАЗ для нужд Министерства обороны РФ», — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина.

Также, по его словам, достигнута договоренность о выполнении заказа на два млрд рублей для Минобороны Саровским ядерным центром (ФГУП РФЯЦ — ВНИИЭФ). Подписание этого контракта запланировано на ближайшее время.

«Сейчас также с Минобороны прорабатывается вопрос о заключении контракта на парки ПП 2005-М на 2018 год, и мы надеемся этот контракт подписать до конца года, получить авансирование. Когда есть работа — есть рабочие места, есть заработная плата, люди могут прокормить семьи, строятся квартиры», — сказал гендиректор «Окской судоверфи» Владимир Куликов.

Кроме того, Люлин сообщил, что на форуме велись переговоры и о других контрактах на поставку продукции нижегородских предприятий.

На этом форуме главное не только подписать конкретный контракт, здесь важно проявить себя, показать, ведь на “Армии-2017” собрались крупнейшие потенциальные заказчики. Экспозиция Нижегородской области стала одной из самых масштабных на форуме. Мы продемонстрировали продукцию 42 предприятий оборонно-промышленного комплекса
Вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин

По данным министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, на форуме «Армия-2017» нижегородские промышленники представили свои последние разработки. Например, ОКБМ «Африкантов» выставил реакторную установку мощностью 100 киловатт, которая в условиях крайнего Севера может обеспечивать не только электроэнергией, но и чистой водой, что важно для освоения арктического шельфа.

Кроме того, Нижегородская область впервые продемонстрировала технологии двойного назначения от малого и среднего бизнеса. В частности, единственное за пределами США производство селенида цинка лазерного качества (ООО «НН Оптика»). Этот материал используется для изготовления оптики в новейших военных проектах, многие из которых еще только будут приняты на вооружение в ближайшие годы.

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев высказал мнение, что нижегородские предприятия оборонно-промышленного комплекса должны гораздо активнее привлекать не только оборонные, но и гражданские заказы.

«Сегодня нужно думать о расширении производства продукции гражданского назначения на оборонных предприятиях. Готовиться нужно уже сейчас для того, чтобы и через год, и через два был тот портфель заказов, который может обеспечить новые рабочие места, дополнительные доходы, расширение производства, а мы только такие задачи и ставим. Нам нужно почти вдвое увеличить объемы гражданской продукции на оборонных предприятиях», — сказал Шанцев.

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