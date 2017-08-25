Нижегородские предприятия заключили контракты на 3 млрд рублей во время форума «Армия 2017»
Нижегородские предприятия получили заказы на три млрд рублей по итогам международного форума «Армия 2017». Об этом сообщает
Нижегородские предприятия получили заказы на три млрд рублей по итогам международного форума «Армия 2017». Об этом сообщает
«В частности, “Окская судоверфь” подписала два контракта, в общей сложности, почти на 700 млн рублей на поставку понтонных автомобилей на базе шасси КАМАЗ для нужд Министерства обороны РФ», — приводятся в сообщении слова
Также, по его словам, достигнута договоренность о выполнении заказа на два млрд рублей для Минобороны Саровским ядерным центром (ФГУП РФЯЦ — ВНИИЭФ). Подписание этого контракта запланировано на ближайшее время.
«Сейчас также с Минобороны прорабатывается вопрос о заключении контракта на парки ПП 2005-М на 2018 год, и мы надеемся этот контракт подписать до конца года, получить авансирование. Когда есть работа — есть рабочие места, есть заработная плата, люди могут прокормить семьи, строятся квартиры», — сказал гендиректор «Окской судоверфи» Владимир Куликов.
Кроме того, Люлин сообщил, что на форуме велись переговоры и о других контрактах на поставку продукции нижегородских предприятий.
На этом форуме главное не только подписать конкретный контракт, здесь важно проявить себя, показать, ведь на “Армии-2017” собрались крупнейшие потенциальные заказчики. Экспозиция Нижегородской области стала одной из самых масштабных на форуме. Мы продемонстрировали продукцию 42 предприятий оборонно-промышленного комплекса
По данным министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, на форуме «Армия-2017» нижегородские промышленники представили свои последние разработки. Например, ОКБМ «Африкантов» выставил реакторную установку мощностью 100 киловатт, которая в условиях крайнего Севера может обеспечивать не только электроэнергией, но и чистой водой, что важно для освоения арктического шельфа.
Кроме того, Нижегородская область впервые продемонстрировала технологии двойного назначения от малого и среднего бизнеса. В частности, единственное за пределами США производство селенида цинка лазерного качества (ООО «НН Оптика»). Этот материал используется для изготовления оптики в новейших военных проектах, многие из которых еще только будут приняты на вооружение в ближайшие годы.
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев высказал мнение, что нижегородские предприятия
«Сегодня нужно думать о расширении производства продукции гражданского назначения на оборонных предприятиях. Готовиться нужно уже сейчас для того, чтобы и через год, и через два был тот портфель заказов, который может обеспечить новые рабочие места, дополнительные доходы, расширение производства, а мы только такие задачи и ставим. Нам нужно почти вдвое увеличить объемы гражданской продукции на оборонных предприятиях», — сказал Шанцев.