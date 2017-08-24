В Белом доме раскритиковали сенатора, назвавшего Трампа некомпетентным
ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом дал отповедь влиятельному
ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом дал отповедь влиятельному
«Эти заявления смешны и возмутительны и не заслуживают ответа с этой трибуны», — заявила журналистам
Ранее Коркер заявил, что Трамп «не продемонстрировал стабильности и компетенции» и не показал, что понимает величие американской нации и то, что она собой представляет. Также Коркер считает, что президент подыгрывает своим сторонникам, а не всему электорату. Это известная претензия к Трампу, который был для республиканцев «внешним» кандидатом и не координировал свои действия с партийной элитой.
Коркер сделал свои заявления на фоне критики в адрес Трампа со стороны его политических противников и некоторых
Трамп заявил, что насилие шло с обеих сторон. Он также выступил против волны сноса памятников деятелям Конфедерации — проигравшей стороны в гражданской войне в США в XIX веке. По словам Трампа, речь идет о неоправданном пересмотре истории и культуры страны под предлогом борьбы с расизмом и ультраправыми настроениями.