В Белом доме раскритиковали сенатора, назвавшего Трампа некомпетентным

Источник: AP 2017

«Эти заявления смешны и возмутительны и не заслуживают ответа с этой трибуны», — заявила журналистам пресс-секретарь президента Сара Сандерс на просьбу прокомментировать слова Коркера.

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Ранее Коркер заявил, что Трамп «не продемонстрировал стабильности и компетенции» и не показал, что понимает величие американской нации и то, что она собой представляет. Также Коркер считает, что президент подыгрывает своим сторонникам, а не всему электорату. Это известная претензия к Трампу, который был для республиканцев «внешним» кандидатом и не координировал свои действия с партийной элитой.

Коркер сделал свои заявления на фоне критики в адрес Трампа со стороны его политических противников и некоторых однопартийцев-республиканцев за то, как президент комментировал события в Шарлоттсвилле на прошлых выходных, где произошли столкновения между ультраправыми и левыми.