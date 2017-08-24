Госдеп: сокращение американской дипмиссии «бьет по гражданам России»

«Мы говорили, что мы ответим (на решение властей РФ — ред.) к 1 сентября», — заявила Науэрт на брифинге, отвечая на вопрос, когда именно стоит ожидать такой ответ.
Представитель госдепартамента также отметила, что решение о сокращении численности отразится на гражданах РФ, которые работали в американских дипмиссиях.
«Это (решение о сокращении — ред.) также бьет по гражданам РФ. У нас много российских граждан, которые работают, местный персонал. Сейчас они останутся без работы. Президент (РФ Владимир) Путин говорит, что он заботится об экономике в России. Это забавный способ показать это: заботиться об экономике, лишая своих людей работы», — сказала Науэрт.
Она добавила, что «российское правительство знало, какой эффект будет иметь это решение». По словам Науэрт, часть американцев, которые работают в дипмиссиях в РФ, уже «собираются домой».
Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.