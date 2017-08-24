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23:16 (мск), источник: РИА Новости

Госдеп: сокращение американской дипмиссии «бьет по гражданам России»

ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Вашингтон ответит на решение Москвы о сокращении персонала дипмиссий США в РФ до 1 сентября, подтвердила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Источник: AP 2017

«Мы говорили, что мы ответим (на решение властей РФ — ред.) к 1 сентября», — заявила Науэрт на брифинге, отвечая на вопрос, когда именно стоит ожидать такой ответ.

Представитель госдепартамента также отметила, что решение о сокращении численности отразится на гражданах РФ, которые работали в американских дипмиссиях.

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«Это (решение о сокращении — ред.) также бьет по гражданам РФ. У нас много российских граждан, которые работают, местный персонал. Сейчас они останутся без работы. Президент (РФ Владимир) Путин говорит, что он заботится об экономике в России. Это забавный способ показать это: заботиться об экономике, лишая своих людей работы», — сказала Науэрт.

Она добавила, что «российское правительство знало, какой эффект будет иметь это решение». По словам Науэрт, часть американцев, которые работают в дипмиссиях в РФ, уже «собираются домой».

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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Я Я
Нечего работать на врага. А если они так пекутся о российских гражданах, которые без работы останутся, так пусть с собой забирают
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