В снижении явки увидели мировую тенденцию

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В половине из 16 российских регионов, где в сентябре 2017 года пройдут губернаторские выборы, явка избирателей не превысит 30−40%. На высокие показатели — более 40% — могут рассчитывать только в четырех субъектах РФ. Соответствующие данные приводятся в докладе Фонда исследований проблем демократии (есть в распоряжении «Известий»). Эксперты отмечают, что заметное снижение явки — общемировая тенденция.

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По мнению авторов доклада, в половине регионов, где пройдут губернаторские выборы, ожидается явка на уровне 30−40%, еще в четырех этот показатель составит менее 30%. Высокую (более 40%) явку на избирательные участки эксперты ожидают только в четырех регионах.

— Cредний уровень явки в наших регионах абсолютно аналогичен явке на выборах губернаторов таких штатов, как Нью-Йорк и Техас. В большинстве случаев прогноз адекватен истории предыдущих выборов в регионе, — пояснил «Известиям» директор Фонда исследований проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Он также добавил, что прогноз явки на выборах губернаторов в 2017 году подготовлен на основе экспертного опроса более чем 50 членов рабочих групп по защите избирательных прав граждан, созданных региональными общественными палатами. При оценке эксперты исходили из международного опыта, сопоставив явку на выборах глав регионов в России и США.

Член Центральной избирательной комиссии Василий Лихачев в беседе с «Известиями» отметил, что явка в 45−47% является общеевропейской тенденцией последнего десятилетия. Эта цифра считается адекватной электоральным настроениям в западных странах.

— На основе моих поездок в Мордовию, Удмуртию и Пензенскую область видно, что избирательные комиссии этих субъектов провели более значительную работу по сравнению с прошлогодними выборами в Госдуму — разнообразнее стала агитация, интереснее информационные подходы, повысилось присутствие и в публичном пространстве, и в электронном. Даже исходя из проделанной работы, пока еще рано говорить о реальных цифрах, которые мы увидим 10 сентября. Но снижение электоральной активности присутствует в отдельных регионах, и это отрицать нельзя, — сказал Василий Лихачев.

Глава Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов отметил, что прогнозы соответствуют реальному желанию населения участвовать в электоральных процессах. Аналогичная ситуация с явкой сложилась и в других странах с избирательными системами, близкими российской.

У нас, как и во всем постсоветском пространстве, нет обязательной явки и ответственности за неучастие в выборах. И такого уровня явка — показатель стабильности в стране: избиратели понимают, как проголосуют их соседи, и они доверяют им это право выбора, — сказал «Известиям» эксперт, добавив, что высокая явка будет в регионах, где кандидаты смогут предложить альтернативные пути достижения общей цели и четко их сформулировать.

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов отметил, что явка будет относительно невысокой и будет соответствовать электоральной истории по одной причине — в регионах не проводится мобилизационной кампании. Изменение традиционной явки, по его мнению, возможно только в том случае, если к избирательной кампании приковано больше внимания и тратится больше ресурсов на информирование избирателей.

— В регионах, где избираются действующие губернаторы, готовность принять участие в выборах у людей несколько ниже, а в регионах, где молодые губернаторы, явка будет выше. За исключением двух — Карелии и Калининграда — там явка ожидается ниже, чем в среднем по стране, — заявил «Известиям» эксперт.

Выборы губернаторов пройдут в единый день голосования 10 сентября.