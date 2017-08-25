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09:22 (мск), источник: ИА REGNUM

Два министра в один день: в Волгограде ждут Ткачёва и Пучкова

25 августа в Волгоград приедут сразу два высокопоставленных чиновника из Москвы.

В первой половине дня регион посетит глава МЧС России Владимир Пучков. Он намерен лично ознакомиться с ситуацией, сложившейся с пожарами в Волгоградской области, а также проследить за ходом проведения работ по ликвидации очагов возгорания.

Ожидается, что он посетит наиболее пострадавшие от огня районы.

В этот же день запланирован рабочий визит в Волгоградскую область министра сельского хозяйства Александра Ткачева. В повестке дня пребывания главы ведомства — посещение компании «Сады Придонья», где министр примет участие в открытии новой очереди по переработке фруктов и овощей и производству пюре. Здесь же руководитель сельскохозяйственного ведомства проведёт совещание «О развитии садоводства и питомниководства в Российской Федерации».

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской области в последние несколько дней не переставали бушевать ландшафтные пожары. Одно из сильнейших возгораний произошло в станице Сиротинской Иловлинского района. По словам местных жителей, за последние 30 лет им не приходилось видеть такого пожара. Усугубил ситуацию ураганный ветер, из-за порывов которого огонь перебрасывало с одного берега Дона на другой.

23 августа возгорания были зафиксированы в 21 из 38 муниципальных образований Волгоградской области. На территориях, где существовала угроза населенным пунктам, проживают 560 тысяч человек. К вечеру 23 августа пик пожаров в регионе достиг максимального уровня. Ближе к полуночи пожары на территории всей Волгоградской области были локализованы.

Добавим, что за последний месяц это уже не первый визит высокопоставленных гостей из Москвы. Так, 25 июля Волгоград с инспекционной поездкой по подготовке объектов к чемпионату мира 2018 года посетил вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.

8 августа председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провёл в городе-героесовещание о сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании реки Волги.

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