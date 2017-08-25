Саакашвили не получал уведомления о лишении его гражданства Украины

Источник: РИА Новости

Ранее лишенный украинского гражданства Саакашвили заявил о намерении вернуться 10 сентября на Украину из Польши. Члены его партии «Движение новых сил» заявили о намерении встретить своего лидера на границе и провезти на Украину.

Видео Саакашвили назначил свое возвращение на Украину на 10 сентября

«Никаких уведомлений о лишении украинского гражданства политик (Саакашвили) не получал, и, по уверениям соратника экс-губернатора Одесской области, подобные письма не передавались и в Государственную пограничную службу», — сообщает издание. Собеседник подчеркнул, что «Саакашвили действительно планирует вернуться на Украину, где намерен строить свою политическую карьеру».

По данным источника, пограничники могут изъять у Саакашвили паспорт, но взамен должны выдать ему копию приказа о лишении гражданства и указать основания для принятия такого решения в письменной форме. «С этими документами Саакашвили может обратиться в суд, который признает решение (президента Украины) Петра Порошенко незаконным. В Конституции Украины прямо указано, что лишать украинца единственного гражданства запрещено», — сказал собеседник издания.