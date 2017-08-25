Саакашвили не получал уведомления о лишении его гражданства Украины
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.
Ранее лишенный украинского гражданства Саакашвили заявил о намерении вернуться 10 сентября на Украину из Польши. Члены его партии «Движение новых сил» заявили о намерении встретить своего лидера на границе и провезти на Украину.
«Никаких уведомлений о лишении украинского гражданства политик (Саакашвили) не получал, и, по уверениям соратника
По данным источника, пограничники могут изъять у Саакашвили паспорт, но взамен должны выдать ему копию приказа о лишении гражданства и указать основания для принятия такого решения в письменной форме. «С этими документами Саакашвили может обратиться в суд, который признает решение (президента Украины) Петра Порошенко незаконным. В Конституции Украины прямо указано, что лишать украинца единственного гражданства запрещено», — сказал собеседник издания.
Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что