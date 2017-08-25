Причину оттока населения из СКО выявил аким Кумар Аксакалов

Источник: Informburo.kz

Вопрос оттока населения за пределы области аким СКО поднял на совещании с представителями агропромышленного сектора. Больше половины населения Северного Казахстана проживает в сельской местности, и в последнее время из покидающих область немало сельчан, сообщает pkzsk.info.

По информации главы региона Кумара Аксакалова, в прошлом году из СКО уехали 5600 человек.

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«Огромная цифра. И это в основном люди работоспособного возраста. Это всё в большей степени из-за низкой зарплаты и недостатка рабочих мест. Эти факторы провоцируют отток населения. Конечно, если у человека нет работы, если мы не занимаемся тем, чем можно традиционно заниматься на селе, не платим достойную заработную плату, то люди уезжают. Мы ездили по районам и видели, что люди даже за копейки, за 50 000 тенге не могут продать свои дома», — посетовал аким СКО.

По мнению Кумара Аксакалова, в сложившейся ситуации виноваты руководители районов и главы крестьянских хозяйств, которые «довели до ручки» подведомственные участки. Аким пригрозил, что в отношении таких компаний и руководителей не будут рассматриваться вопросы выдачи льгот и субсидий, а нерационально используемые земли будут попросту изыматься.

«С теми, у кого низкая заработная плата, “серая” бухгалтерия и уход от налогов, кто не создаёт дополнительные рабочие места, тоже будем проводить работу. Люди будут разговаривать с вами, и мы будем разговаривать с вами! Есть ведь возможности организовать на предприятиях огороды, заниматься животноводством, открывать на базе хозяйств перерабатывающие производства. Надо развиваться! Мы целенаправленно будем работать над тем, чтобы улучшить жизнь на селе и повысить доходы людей, занимающихся личным подсобным хозяйством», — заявил аким области.