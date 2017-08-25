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06:19 (мск), источник: РИА Новости

Суд выдал ордер на арест экс-премьера Таиланда Йинглак Чинават

БАНГКОК, 25 авг — РИА Новости. Верховный суд Таиланда перенес на 27 сентября оглашение приговора бывшему премьер-министру Йинглак Чинават по уголовному делу о халатности и попустительстве коррупции, одновременно выдан ордер на ее арест за неявку на назначенное на пятницу оглашение приговора, сообщает телеканал Thai PBS.

Источник: РИА Новости

Чинават предупредила суд, что не явится на оглашение приговора, за несколько минут до назначенного заседания, сославшись на ушную инфекцию. Суд потребовал предоставления медицинской справки о состоянии ее здоровья. В случае получения медсправки ордер на арест может быть отменен, отмечает телеканал.

Специальная коллегия верховного суда Таиланда по делам лиц, занимающих политические должности, должна была огласить приговор Чинават в пятницу. Разбирательство в отношении Чинават было начато Национальной антикоррупционной комиссией (НАК) в 2014 году после того, как ее правительство было свергнуто в результате военного переворота. Впоследствии НАК передала материалы расследования в прокуратуру, которая возбудила против бывшего премьера уголовное дело. Судебный процесс против Чинават начался в январе 2015 года.

Чинават обвиняют в халатности и попустительстве коррупции во время исполнения правительственной дотационной программы рисового залога, в ходе которой правительство закупало у фермеров рис по завышенным ценам для продажи за рубеж по прямым межгосударственным сделкам. Программа, призванная улучшить экономическое положение фермеров, была предвыборным обещанием Чинават и исполнялась с 2011 по 2014 годы. Резкое падение мировых цен на рис и массовые демонстрации и беспорядки в Бангкоке в 2013 — начале 2014 года, парализовавшие работу правительства, а также поразившая программу коррупция привели к ее провалу и значительным убыткам бюджета, которые нынешние власти оценивают в 25 миллиардов долларов.

В случае признания виновной бывшему премьеру грозит тюремное заключение сроком до 10 лет. Сама Чинават себя виновной не признает. Ее сторонники считают процесс сфабрикованным ее политическими противниками.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Иван Петров
Многим чиновникам следует запастись справками об ушной, глазной и прочих инфекциях, о хронических диареях, непроизвольных мочеиспусканиях и прочих...
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