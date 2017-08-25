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10:09 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Правительство РФ подготовило поручения по итогам поездки Владимира Путина на Байкал

Все поручения должны быть выполнены до 15 ноября 2017 года.

Источник: IrkutskMedia.ru

Заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин дал указания во исполнение перечня поручений президента России от 14 августа 2017 года, которые были даны кабмину по итогам поездки Владимира Путина на Байкал. Все поручения должны быть выполнены до 15 ноября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт правительства РФ.

«Минприроды России, Минэкономразвития России совместно с правительством Иркутской области необходимо обеспечить в полном объеме выполнение мероприятий по ликвидации последствий негативного воздействия отходов БЦБК, предусмотрев финансирование этих мероприятий за счет средств федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, и определить подрядчика по ликвидации последствий такого воздействия», — говорится в перечне поручений.

Также президент поручил Минэкономразвития, Минприроды и Минфину рассмотреть вопрос продления срока реализации ФЦП по охране Байкала и увеличения ее финансирования.

Кроме того, поручено увеличить фонд оплаты труда госинспекторов в области охраны окружающей среды. Размер фонда должен быть больше суммы доходов, поступивших от уплаты штрафов и компенсаций вреда окружающей среде.

«Минфину России, Минприроды России, Росприроднадзору с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих зачисление в федеральный бюджет неналоговых доходов от уплаты штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях и средств, полученных в порядке возмещения вреда, причиненного окружающей среде, в целях повышения эффективности охраны таких территорий», — сказано в перечне поручений президента.

Президент поручил обеспечить внесение в законодательство изменений, которые бы позволили переводить земли лесного фонда, в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, в земли населенных пунктов в соответсвии с фактическими границами этих лесных поселков.

Кроме того, поручено внести в законодательство изменения, которые позволят создать минерализованные противопожарные полосы и запретить их застройку.

В соответствии с поручением Владимира Путина также будет пересмотрен перечень объектов подлежащих экологической экспертизе на Байкальской природной территории. Эта мера должна упростить строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры.

Президент поручил изменить законодательство, для определить правового режима территорий населенные пунктов, находящихся в границах национальных парков.

Минтрансу России поручено совместно с правительством Иркутской области принять необходимые меры по реконструкции дороги на острове Ольхон.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин считает необходимым продление действия программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012−2020 годы». Также особое внимание нужно обратить на эффективность и приоритетность расходования средств, отметил президент на совещании по вопросам экологического развития Байкальской природной территории в поселке Танхой Республики Бурятия. В совещании принимает участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ подготовило предложения по корректировке границ водоохранной зоны Байкала, согласно которым она будет сокращена, заявил глава министерства Сергей Донской. Новый план, составленный при участии ученых, будет утвержден уже весной 2018 года.

Президент России Владимир Путин обозначил главные задачи по сохранению озера Байкала на рабочем совещании в Байкальском государственном природном заповеднике сегодня, 4 августа. Глава поручил ликвидировать экологический ущерб, модернизировать коммунальную инфраструктуру, обеспечить экономическое развитие Байкальской природной территории в целом.

Глава государства Владимир Путин поручил сделать дорогу на острове Ольхон в Иркутской области, которая соединит причал паромной переправы с центром материка. Президент РФ поручил губернатору региона Сергею Левченко рассчитать стоимость строительства трассы. Также в рамках совещания по вопросам экологического развития Байкальской природной территории, которое состоялось 4 августа, Владимир Путин приказал найти средства для ликвидации ущерба экологии Байкала.

Также президент России выпустил 50 тысяч мальков омуля в Байкал 4 августа. Глава государства принял участие в церемонии выпуска в озеро молоди омуля во время посещения Байкальского государственного природного биосферного заповедника.

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