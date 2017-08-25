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11:00 (мск), источник: Ведомости

Госдеп: От акустических инцидентов на Кубе пострадали 16 сотрудников дипмиссии США

Не менее 16 госслужащих США, работавших на посольство США в Гаване, пострадали от пока необъясненных явлений, причинивших ущерб их здоровью, заявила на брифинге представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

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Как и ранее, она не уточнила в деталях, что же случилось с этими людьми. СМИ ранее сообщали, что, вероятно, в результате некоего акустического воздействия у сотрудников дипмиссии стал пропадать слух, а также проявились и другие симптомы, такие, как головные боли, потеря чувства равновесия, тошнота. Некоторые из них были вынуждены из-за этого вернуться в США.

Госдепартамент «крайне серьезно» относится к случившемуся, заявила Нойерт. По ее словам, с такой ситуацией внешнеполитическое ведомство сталкивается впервые. Пострадали, насколько ей известно, только госслужащие, работающие на дипмиссию. Им помогают кубинские и американские врачи. Случившееся расследуют многочисленные спецслужбы и структуры других ведомств, добавила Нойерт. Также принимаются меры по защите американцев, которые работают на Кубе и выполняют свой долг.

По ее данным, инциденты, приводящие к ухудшению здоровья, начались осенью 2016 г. В последнее время, насколько ей известно, они не повторялись. Источник воздействия до сих пор не найден.
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О проблеме стало известно 10 августа, когда о глохнущих дипломатах сообщила CNN. Госдепартамент подтвердил это в общих чертах. Затем МИД Канады сообщил, что в аналогичных обстоятельствах на Кубе мог пострадать и сотрудник канадского посольства.

Пострадавших на Кубе осмотрел врач из США, по его оценке они могли получить вплоть от травматических повреждений головного мозга с вероятными последствиями для центральной нервной системы, сообщила недавно CBS News со ссылкой на источники. По их сведениям, это было еще весной 2017 г. Этот врач предупредил о возможных серьезных последствиях, если воздействие на организмы повторится. Пострадавшие дипломаты прошли детальный аудиологический медосмотр и прошли ряд тестов.

В медицинском подразделении Универстита Майами подтвердили CBS News, что его врачи консультировали Госдепартамент по состоянию дипломатов на Кубе, не раскрывая подробности.

По данным телекомпании, следствие выясняет, не стали ли дипломаты жертвами акустической атаки, направленной на их дома. Источник CBS говорят, что дипломаты в Гаване подвергаются и иного рода преследованиям: им портят автомобили, за ними следят, в их жилье вламываются.

Нойерт заявила, что не может подтвердить эту информацию и что Госдеп никогда не будет раскрывать подробности о состоянии здоровья своих сотрудников.

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17 июня© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
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Сергей Костенко
Да за это - бомбить надо!!!
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