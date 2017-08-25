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10:05 (мск), источник: VLADNEWS

Олегу Ежову предъявлено новое обвинение — по уголовному делу об отелях Hyatt

Бывший вице-губернатор Приморья обвиняется в халатности.

Источник: VLADNEWS

Бывшему вице-губернатору Приморья Олегу Ежову предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела о незавершенном строительстве пятизвездочных гостиниц Hyatt во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом рассказал информированный источник в окружении экс-чиновника.

«Ежову предъявлено обвинение в халатности. Следствие считает, что его действия привели к необоснованному продлению сроков строительства гостиничных комплексов, а также увеличению бюджетных трат на их возведение», — сказал собеседник агентства.

Представитель прокуратуры Приморья подтвердил, что в декабре 2016 года по материалам прокурорских проверок на стройках действительно было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («халатность»).

«Расследованием занимается следственный комитет», — уточнили в прокуратуре, отметив, что никаких других данных по этому делу у ведомства нет.

В свою очередь в СУ СК Приморья сообщили, что «пока ход расследования дела о “Хаяттах” не комментируют».

Напомним, с 26 июля во Владивостоке проходит судебный процесс по делу Олега Ежова, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в марте 2013 года департаментом градостроительства Приморья с ООО «Приморье Девелопмент» был заключен договор на строительство пожарного депо в селе Новопокровка Красноармейского района. Стоимость строительства, согласно контракта, — более 100 миллионов рублей, срок окончания — октябрь 2013 года.

В декабре 2013 года фигурант, будучи директором указанного департамента и заведомо зная о незавершенном строительстве, подписал документы о приемке фактически невыполненных работ. Ущерб бюджету региона превысил 26 миллионов рублей.

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