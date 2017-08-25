Свердловский депутат Ветлужских передал избирателям привет из дорогого круиза

«В экспедиции участвовали суперпрофессионалы — полярники, директора предприятий, создающих атомные ледоколы, капитаны ледоколов, руководство полярных научных институтов, офицеры флота, летчики полярной авиации, депутаты ГД и члены СФ, руководство Росатомфлота и Росатома. Десять дней, с утра до позднего вечера, насыщенных лекциями, дискуссиями, мозговыми штурмами, вниканием в саму суть перспектив освоения Арктики, исторического опыта, конкурентных преимуществ России, экологичности и безопасности атомных кораблей, составлением плана совместных действий по освоению богатств Арктики на благо России и ее жителей, в том числе через создание тысяч и тысяч новых современных рабочих мест как в самой Арктике, так и при изготовлении оборудования для освоения расположенных там месторождений и для обеспечения круглогодичной транспортной доступности Северного морского пути», — описал Ветлужских содержание экспедиции в Facebook, снабдив пост фото и видео.