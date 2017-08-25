Посольство США надеется на возобновление выдачи виз в Екатеринбурге

Заместитель главы дипломатической миссии Соединенных Штатов в России Энтони Годфри в интервью «Коммерсантъ FM» заявил, что изменение процедуры выдачи неиммиграционных виз в США временное и может быть пересмотрено после 1 сентября.

«После 1 сентября с нашим новым коллективом, если можно так сказать, мы рассмотрим, насколько будет возможно увеличить число человек, с которыми мы можем организовать собеседования. И даже, если это возможно, возобновить выдачу виз в наших генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге и во Владивостоке», — заявил Годфри.

Напомним, что со вчерашнего дня американская дипмиссия принимает заявки от соискателей на визу, граждан РФ, на территории России только в посольстве в Москве. Решение прекратить выдачу неиммиграционных виз в регионах связано с тем, что Москва потребовала ограничить число сотрудников дипмиссии.