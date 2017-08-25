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08:25 (мск), источник: Nakanune.ru

Суд поставил точку в спорной ситуации с выборами нового главы Богдановича

Богдновичский городской суд поставил точку в спорной ситуации с выборами главы городского округа. 24 августа суд удовлетворил иск Владимира Москвина об отмене решения местной думы об избрании главы.

Об этом сообщается в картотеке дел городского суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее Свердловский областной суд удовлетворил иск Москвина о признании незаконным решения городской думы о внесении изменений в порядок проведения конкурса на замещение должности главы городского округа. Отметим, что решение об избрании нового главы — Владимир Головина — стало возможным именно благодаря внесению этих изменений в регламент конкурса.

3 августа депутаты городской думы выбрали новым руководителем Владимира Голованова: за него проголосовали все присутствовавшие на заседании депутаты, в то время как Москвина не поддержал ни один из народных избранников. После этого и разразился скандал.

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