Суд поставил точку в спорной ситуации с выборами нового главы Богдановича

Напомним, ранее Свердловский областной суд удовлетворил иск Москвина о признании незаконным решения городской думы о внесении изменений в порядок проведения конкурса на замещение должности главы городского округа. Отметим, что решение об избрании нового главы — Владимир Головина — стало возможным именно благодаря внесению этих изменений в регламент конкурса.

3 августа депутаты городской думы выбрали новым руководителем Владимира Голованова: за него проголосовали все присутствовавшие на заседании депутаты, в то время как Москвина не поддержал ни один из народных избранников. После этого и разразился скандал.