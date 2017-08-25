Андрей Пшеницын: «Челябинская область сокращает расходы за счет бюджетных кредитов»
Региональное правительство этим летом полностью закрыло долги областного бюджета перед коммерческими банками.
Региональное правительство этим летом полностью закрыло долги областного бюджета перед коммерческими банками.
Если раньше на выплаты по этой статье расходов направлялось до двух миллиардов рублей, теперь цифра сократилась в 10 с лишним раз. О финансовой политике и бюджетной дисциплине в эфире радио «Южный Урал» рассказал сегодня глава регионального Минфина Андрей Пшеницын.
Минимизация коммерческих долгов и повышение финансовой устойчивости региона — одна из первых задач, поставленных губернатором Борисом Дубровским перед южноуральскими финансистами при вступлении в должность.
— Еще в 2014 году губернатор Борис Дубровский поставил перед правительством Челябинской области задачу — уйти от долгов и, как говорится, жить по средствам. Дело в том, что для погашения долгов по кредитам необходимо планировать профицитный бюджет. А это особенно тяжело добиться, чтобы расходы были меньше доходов. Если в 2014 году банковские займы Челябинской области составляли 15 миллиардов рублей, то в 2017 году они составляют 11 миллиардов. Причем, добиться этого удалось за счет бюджетных кредитов.
Рассчитаться с коммерческими займами в полном объеме позволила помощь федерации. Министр финансов выразил надежду, что к концу года Челябинская область будет с бездефицитным бюджетом.
Кроме того, Андрей Пшеницын рассказал о текущей работе над формированием бюджета на предстоящие три года. Работа над бюджетом традиционно начинается с анализа и прогнозирования экономических параметров, на основе которых рассчитываются доходы областного бюджета.
— Бюджет формируется. Размер средств, которые будут распределены между отраслями, известен. Сегодня заканчивается работа по распределению этих сумм. Далее состоится заседание бюджетной комиссии во главе с губернатором. На ней будут рассматриваться предложения министерств и ведомств по увеличению ассигнований на те или иные направления.
В соответствии с графиком проект главного финансового документа области на 2018−2020 годы поступит на утверждение правительства до 7 октября, а на рассмотрение законодательного собрания — до 1 ноября текущего года.
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