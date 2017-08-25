Андрей Пшеницын: «Челябинская область сокращает расходы за счет бюджетных кредитов»

Если раньше на выплаты по этой статье расходов направлялось до двух миллиардов рублей, теперь цифра сократилась в 10 с лишним раз. О финансовой политике и бюджетной дисциплине в эфире радио «Южный Урал» рассказал сегодня глава регионального Минфина Андрей Пшеницын.

Минимизация коммерческих долгов и повышение финансовой устойчивости региона — одна из первых задач, поставленных губернатором Борисом Дубровским перед южноуральскими финансистами при вступлении в должность.

— Еще в 2014 году губернатор Борис Дубровский поставил перед правительством Челябинской области задачу — уйти от долгов и, как говорится, жить по средствам. Дело в том, что для погашения долгов по кредитам необходимо планировать профицитный бюджет. А это особенно тяжело добиться, чтобы расходы были меньше доходов. Если в 2014 году банковские займы Челябинской области составляли 15 миллиардов рублей, то в 2017 году они составляют 11 миллиардов. Причем, добиться этого удалось за счет бюджетных кредитов.

Челябинская область полностью рассчитались с банками за счет собственных средств и федеральных ресурсов, причем сделали это досрочно, обеспечив бюджету экономию более 600 миллионов рублей.

Рассчитаться с коммерческими займами в полном объеме позволила помощь федерации. Министр финансов выразил надежду, что к концу года Челябинская область будет с бездефицитным бюджетом.

Кроме того, Андрей Пшеницын рассказал о текущей работе над формированием бюджета на предстоящие три года. Работа над бюджетом традиционно начинается с анализа и прогнозирования экономических параметров, на основе которых рассчитываются доходы областного бюджета.

— Бюджет формируется. Размер средств, которые будут распределены между отраслями, известен. Сегодня заканчивается работа по распределению этих сумм. Далее состоится заседание бюджетной комиссии во главе с губернатором. На ней будут рассматриваться предложения министерств и ведомств по увеличению ассигнований на те или иные направления.

В соответствии с графиком проект главного финансового документа области на 2018−2020 годы поступит на утверждение правительства до 7 октября, а на рассмотрение законодательного собрания — до 1 ноября текущего года.