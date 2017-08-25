Минздрав Башкирии опроверг информацию о передачи роддома частникам
В некоторых СМИ прошла некорректная информация.
В некоторых СМИ прошла некорректная информация.
Жители Салавата забеспокоились, когда увидели сообщение от республиканского министерства здравоохранения информацию о некоем соглашении. Некоторые СМИ неверно расшифровали информацию. Ведомство объяснилось перед салаватцами, которые стали переживать, что после концессионного соглашения роддом города станет полностью платным.
— Последний раз капитальный ремонт в родильном доме Салавата прошел в 1980 году. Сегодня износ оборудования достиг 90%, — сообщили в
Частная платная клиника действительно откроется. Ее обустроят в здании молочной кухни, к которой пристроят второй этаж. Бесплатные услуги останутся.
Кстати, инвестор запланировал увеличить количество услуг в профиле акушерства и гинекологии и создать дополнительно 47 рабочих мест.