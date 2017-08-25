Минздрав Башкирии опроверг информацию о передачи роддома частникам

Жители Салавата забеспокоились, когда увидели сообщение от республиканского министерства здравоохранения информацию о некоем соглашении. Некоторые СМИ неверно расшифровали информацию. Ведомство объяснилось перед салаватцами, которые стали переживать, что после концессионного соглашения роддом города станет полностью платным.

— Последний раз капитальный ремонт в родильном доме Салавата прошел в 1980 году. Сегодня износ оборудования достиг 90%, — сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии. — Инвестор обязуется за 286,3 миллиона рублей отремонтировать здание и обновить аппаратуру, в том числе и для выхаживания новорожденных.

Частная платная клиника действительно откроется. Ее обустроят в здании молочной кухни, к которой пристроят второй этаж. Бесплатные услуги останутся.