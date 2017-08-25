Виктор Толоконский поручил построить в Красноярске десять новых школ
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский поручил построить в Красноярске десять новых школ.
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский поручил построить в Красноярске десять новых школ.
Об этом он сообщил на встрече с министром образования России Ольгой Васильевой во время рабочего визита в Москву.
В своем докладе губернатор рассказал Васильевой о готовности школ края к началу нового учебного года. Он подчеркнул, что новую школу в микрорайоне «Иннокентьевский», которая строится с привлечением средств федерального бюджета на условиях софинансирования, сдадут на месяц раньше, чем планировали.
«Одну школу мы в этом году в краевом центре сдаем, еще четыре школы начинаем строить к концу года. Всего в Красноярске подготовлено строительство шести школ. Я ставлю задачу построить в Красноярске 10 новых школ», — сказал Толоконский.
Также глава региона рассказал о ситуации с ремонтом малокомплектных школ в малых населенных пунктах края. Он представил Васильевой проект современной малокомплектной школы, которую подготовили красноярскими специалистами с учетом всех актуальных норм и правил. Сейчас проект проходит экспертизу. Если он покажет свою эффективность, то в Красноярском крае будет построено 15−17 малых школ. Этого будет достаточно, чтобы решить задачу обновления ветхих зданий.