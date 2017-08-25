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08:49 (мск), источник: Nakanune.ru

Евгений Куйвашев встретился с уральскими предпринимателями

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с представителями малого и среднего бизнеса региона.

Встреча на площадке УТПП прошла уже во второй раз и, как отметила модератор мероприятия — уполномоченный по правам предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, обещает стать традиционной. В мероприятии принял участие президент Уральской ТПП Андрей Беседин и около 70 предпринимателей, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Правительство Свердловской области в постоянном режиме ведет работу над улучшением инвестиционного климата в регионе, над поддержкой предпринимательской инициативы. Только в прошлом году общий объем средств, направленных субъектам малого и среднего бизнеса, в полтора раза превысил уровень 2015 года и составил 3,6 млрд руб. А уже в первом полугодии текущего года на эти цели направлено 2,1 млрд руб. В Свердловской области создана необходимая инфраструктура поддержки предпринимательства. Это бизнес-инкубаторы, технопарки, фонды, информационно-консультационные центры», — отметил глава региона.

В 2016 году поддержку получили около 7 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, благодаря чему в Свердловской области были созданы 2,5 тыс. новых рабочих мест. Всего же в регионе работают свыше 200 тыс. малых и средних предприятий.

На встрече представители бизнеса задали большинство интересующих их вопросов. Речь шла, в частности, о налоговых режимах для малого предпринимательства, создании в муниципалитетах региона территорий опережающего развития, работе органов, контролирующих бизнес.

Руководитель ассоциации сельхозпроизводителей и потребителей при УТПП Наталья Филиппович рассказала главе региона о своей работе по мониторингу качества продукции, закупаемой для социальных учреждений одного из муниципалитетов региона.

«Нами установлено, что среди продуктов, поступающих в больницы, школы и детские сады города, есть фальсификат. Чтобы не допускать этого, мы изучили опыт других регионов. И на основе этого разработали проект, который предлагаем назвать “Урал — территория качества”. Мы предлагаем всем добросовестным производителям и поставщикам продукции проходить добровольную сертификацию своих товаров и получить знак “уральское качество”. Чтобы только обладатели такого знака могли участвовать в тендерах», — сказала она.

Евгений Куйвашев в целом оценил инициативу и дал поручение областному правительству изучить вопрос реализации проекта таким образом, чтобы не возникало противоречий с федеральным и региональным законодательством.

Среди обратившихся к главе Свердловской области предпринимателей также — директор ООО «Чадолини» Юлия Лопаницына. Компания производит детскую одежду, школьную форму и работает на рынке уже несколько лет. При этом в качестве материала «Чадолини» использует ткани Свердловского камвольного комбината. В прошлом году компания получила грант для начинающих предпринимателей от областного фонда поддержки предпринимательства. Руководитель предприятия спросила у главы региона об инструментах поиска инвесторов для того, чтобы наладить розничные продажи своей продукции.

Евгений Куйвашев рассказал о существующих путях развития предприятия и поручил областным органам власти продолжить взаимодействие с компанией. По словам главы региона, именно бизнес, который строится на сотрудничестве местных предприятий, отвечает задаче по импортозамещению, поставленной руководством страны.

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