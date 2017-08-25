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08:53 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирский избирком получил первую партию бюллетеней

Сегодня избирком получил первую партию отпечатанных бюллетеней. Документы используют в сентябре во время голосования на выборах депутатов Заксобрания.

Бюллетени принял секретарь избирательной комиссии. В каждой пачке пятьсот листов. Одну специально вскрыли, чтобы проверить содержимое, нарушений не обнаружили. 39 тысяч экземпляров уйдут в Железнодорожный район, 20 тысяч — в Заельцовский.

Перемещение документов и распределение по участкам взяли на себя территориальные комиссии. Отметим, у бланков несколько степеней защиты — к примеру, подсчёт голосов будет автоматическим.

Сергей Лебедев, секретарь избирательной комиссии Новосибирской области: «Избиратель подходит к этому комплексу обработки избирательных бюллетеней, вставляет бюллетень, он туда проходит, считывается комплексом обработки, а потом в конце уже выдаёт итоговый: сколько и за кого проголосовали».

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