Новосибирский избирком получил первую партию бюллетеней

Бюллетени принял секретарь избирательной комиссии. В каждой пачке пятьсот листов. Одну специально вскрыли, чтобы проверить содержимое, нарушений не обнаружили. 39 тысяч экземпляров уйдут в Железнодорожный район, 20 тысяч — в Заельцовский.

Перемещение документов и распределение по участкам взяли на себя территориальные комиссии. Отметим, у бланков несколько степеней защиты — к примеру, подсчёт голосов будет автоматическим.

Сергей Лебедев, секретарь избирательной комиссии Новосибирской области: «Избиратель подходит к этому комплексу обработки избирательных бюллетеней, вставляет бюллетень, он туда проходит, считывается комплексом обработки, а потом в конце уже выдаёт итоговый: сколько и за кого проголосовали».