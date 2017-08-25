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13:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Предсказавший победу Трампа профессор рассказал о его возможном импичменте

По словам Алана Лихтмана, уже достаточно обстоятельств, позволяющих начать эту процедуру.

Источник: Reuters

Предсказавший результаты всех президентских выборов в США с 1984 года политолог Алан Лихтман прогнозирует импичмент нынешнему главе государства Дональду Трампу. По мнению профессора, за девять месяцев на посту президента собралось много обстоятельств, позволяющих начать расследование.

«Даже та информация, которая общеизвестна, дает достаточно оснований для выдвижения Трампу обвинений в воспрепятствовании правосудию… Совершенно очевидно, что он нарушил положение Конституции о вознаграждениях, которое гласит, что президент не вправе получать всякого рода ценности от иностранных правительств или организаций», — рассказал Лихтман в интервью RT.

Кроме того, по мнению политолога, есть данные, что «во время избирательной кампании команда Трампа могла действовать в сговоре с Россией».

Говоря о сроках импичмента, Лихтман отметил, что «шестеренки американского правительства вращаются очень медленно». Он предположил, что палата представителей может запустить эту процедуру после выборов 2018 года.

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