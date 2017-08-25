Предсказавший победу Трампа профессор рассказал о его возможном импичменте

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Предсказавший результаты всех президентских выборов в США с 1984 года политолог Алан Лихтман прогнозирует импичмент нынешнему главе государства Дональду Трампу. По мнению профессора, за девять месяцев на посту президента собралось много обстоятельств, позволяющих начать расследование.

«Даже та информация, которая общеизвестна, дает достаточно оснований для выдвижения Трампу обвинений в воспрепятствовании правосудию… Совершенно очевидно, что он нарушил положение Конституции о вознаграждениях, которое гласит, что президент не вправе получать всякого рода ценности от иностранных правительств или организаций», — рассказал Лихтман в интервью RT.

Кроме того, по мнению политолога, есть данные, что «во время избирательной кампании команда Трампа могла действовать в сговоре с Россией».