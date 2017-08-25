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09:13 (мск), источник: СуперОмск

Омский Дептранс расширил штат для роста качества перевозок

В департамент транспорта взяли три новых диспетчера, чтобы не перегружать остальных.

В бюджетном учреждении «Центртранс» взяли на работу еще трех диспетчеров. Для этого департаментом транспорта было закуплено необходимое оборудование и четыре телефона для приема звонков от пассажиров. Принятие на работу новых сотрудников позволит диспетчерам не работать сверх нормы.

«Раньше в смене работали 6 диспетчеров, и нагрузка на каждого составляла порядка 120 единиц транспорта. Теперь при управлении движением муниципальных автобусов и пассажирского транспорта немуниципальной формы собственности, находящихся в АСУ “Транснавигация”, нагрузка на диспетчера составляет норму, рекомендованную разработчиком программы — 80 единиц транспорта», — рассказал директор «Центртранса» Петр Заболотний.

Теперь диспетчеры «Центртранса» могут лучше следить за соблюдением графика движения пассажирского транспорта. В Дептрансе рассчитывают, что удастся таким образом повысить и качество перевозок.

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