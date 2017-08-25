Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Игорь Крутой призвал молиться за Дмитрия Хворостовского
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
Михалков прокомментировал ситуацию вокруг Серебренникова
Как улучшить интерьер без ремонта: 10 советов стилиста
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма
Появилось первое фото Хабенского в образе Троцкого
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Сябитова показала откровенное фото в "вульгарной" позе - СМИ
СМИ: Украинцы злятся от карты без Крыма в Броварах
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
13Умерла Вера Глаголева
09:44 (мск), источник: Kazinform

Президент Казахстана откроет Банк низкообогащенного урана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев назвал срок официального открытия Международного банка низкообогащенного урана на территории Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Мы ведем активную работу по институционализации подписанного в 2005 году в Семипалатинске Договора о создании в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия. Важным вкладом в укрепление режима нераспространения является создание на территории Казахстана Международного банка низкообогащенного урана МАГАТЭ. Его открытие состоится уже 29 августа этого года с участием Главы государства», — рассказал спикер Сената, выступая на открытии 62-ой конференции Пагуошского движения ученых.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что с момента обретения независимости Казахстан вносит весомый вклад в обеспечение ядерной безопасности, неукоснительно выполняет свои международные обязательства в этой области, активно содействует укреплению режима нераспространения. Поэтому в мировом сообществе Казахстан считают лидером антиядерного движения, подчеркнул он.

Читайте также
Банк ядерного топлива МАГАТЭ будут охранять силы Нацгвардии РК

«В деле борьбы за мирное и стабильное будущее всего человечества историческое значение имеет выдающийся вклад основателя Республики Казахстан, Президента Нурсултана Назарбаева. Беспрецедентным примером ответственного подхода к глобальной безопасности стали решения Главы нашего государства в 1991 году о закрытии Семипалатинского ядерного полигона и добровольном отказе от четвертого в мире по мощности арсенала ядерного оружия», — сказал председатель Сената. Он напомнил, что Казахстан является участником всех международных договоров по ядерному разоружению, нераспространению и ядерной безопасности.

«По инициативе нашей страны Генеральной Ассамблеей ООН были приняты резолюции об объявлении 29 августа, дня закрытия Семипалатинского полигона, Международным днем действий против ядерных испытаний, и 26 сентября Международным днем борьбы за полное уничтожение ядерного оружия. Казахстан также является инициатором Всеобщей декларации по достижению мира, свободного от ядерного оружия, принятой Генассамблеей ООН в декабре 2015 года. С учетом нынешней напряженной международной ситуации данная инициатива Главы Казахстана является в высшей степени актуальной», — заявил он.

Напомним, 62-я конференция Пагуошского движения ученых, одним из основателей которого был известный ученый Альберт Эйнштейн, в этом году проходит в столице Казахстана. Она будет продолжаться в течение четырех дней.

«Для нас большая честь принимать на своей земле представителей всемирно известного Пагуошского движения ученых, Организации Объединенных Наций, международных организаций, дипломатического корпуса в Казахстане, видных политических деятелей и международных экспертов в области безопасности. Всех нас объединяет общее стремление к построению мира без угрозы атомной войны и ядерных техногенных катастроф», — отметил Касым-Жомарт Токаев приветствуя гостей конференции.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
При падении автобуса в море на Кубани погибли 13 человек
Госдеп: сокращение дипмиссии «бьет по гражданам России»
Клиентов Ted Travel могут начать вывозить из Турции с пятницы
В Германии рассказали, почему Турция не сможет вступить в ЕС
Хабаровские живодеры получили реальные сроки
Медведев разрешил 19 вузам самим присуждать ученые степени
Главу Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы
Спорт
Победитель боя века утонет в драгоценностях Состоялась финальная пресс-конференция в рамках серии официальных мероприятий в преддверии боксерского боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото Звездные гости показали подписчикам фото из студии, где проходила запись ток-шоу с участием как старого, так и нового ведущих
Недвижимость
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Россияне успешно оспаривают кадастровую цену недвижимости
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Сергей Лазарев показал подросшего сына Певец предпочитает не афишировать свою личную жизнь, поэтому очень редкий кадр с трехлетним Никитой особенно порадовал поклонников.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь