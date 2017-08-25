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10:17 (мск), источник: Om1.ru

Уволенный директор омского Музтеатра Ротберг снова пришел на работу

Несмотря на решение Минкульта, разорвавшего вчера контракт с руководителем театра, проработавшем в должности больше 27 лет, Борис Ротберг продолжает упорно приходить на работу.

В Омске назревает крупный скандал, связанный со сменой директора Омского государственного музыкального театра. Уволенный с должности директор Борис Ротберг упорно продолжает приходить на работу.

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Сегодня, 25 августа 2017 года, он пришел как ни в чем не бывало и занял свой рабочий кабинет. Более того, несмотря на увольнение, Ротберг продолжает руководить театром, отдавая сотрудникам распоряжения и проводя совещания, посвященные старту нового театрального сезона. Он также продолжает добросовестно отвечать на звонки, не отвечая, правда, на конкретно поставленные вопросы и не комментируя ситуацию.

Борис Ротберг, директор (или уже не директор) Омского государственного музыкального театра:

 — Я не могу сейчас говорить, потому что у меня в приемной люди. И вообще подобные проблемы по телефону не обсуждаются. Если вам нужны комментарии, то они даются глядя друг другу в глаза. Свяжитесь со мной на следующей неделе. Мне сейчас некогда, мы готовимся к новому сезону.

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Напомним, вчера местный Минкульт официально объявил о том, что 78-летний руководитель театра Борис Ротберг уволен со своего поста и даже уже получил полный расчет, включая компенсацию за неиспользованный отпуск. Причем речь шла о принудительном увольнении по инициативе работодателя (п. 2 ст. 278 Трудового кодекса России).

Официальной причиной расставания с деятелем культуры, отдавшим этому театру больше 27 лет — Ротберг возглавил учреждение Мельпомены в 1990 году, — стало то, что театр в течение двух лет не выполняет госзадание и не может похвастаться яркими постановками, способными привлечь зрителя. Сам Ротберг объяснял это тем, что театр не получал из бюджета необходимых средств, способных вывести учреждение на новый уровень. Но, каковы бы ни были причины, Министерство культуры Омской области приняло решение о смене руководства театра, и новый министр Юрий Трофимов соответствующие распоряжения подписал.

Региональный Минкульт ситуацию никак не комментирует, поэтому не известно, будут ли предприниматься какие-то ограничительные меры для доступа уволенного сотрудника в театр в виде новых инструкций вахтерам и смены замка в кабинете директора.
Но, как отмечают в ведомстве, директор Ротберг уволен и он в любом случае не сможет больше управлять театром. Новый руководитель будет назначен на должность еще до старта театрального сезона, то есть до 7 сентября, причем его кандидатура будет подбираться после серии консультаций с общественностью. Ранее в прессе сообщалось, что одним из возможных преемников Ротберга может стать директор Омского музыкального училища имени Шебалина Олег Неупокоев, однако пока эти слухи не подтверждаются официальными источниками. Неупокоев считается довольно грамотным менеджером, но серьезным недостатком его компетенций является полное незнание специфики театральной работы.

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