Голушко извинился перед омскими учителями за слова премьер-министра Медведева

Пообщаться с руководителями школ и лицеев прибыло множество чиновников — заммэра Ирина Касьянова, глава департамента образования Екатерина Спехова и соответствующий министр Татьяна Дернова.

Внезапно для всех прибыл на мероприятие и депутат ГД России Андрей Голушко. Появился он там для того, чтобы извиниться за годовалую цитату премьер-министра России Дмитрия Медведева.

«А еще я хотел бы извиниться за слова некоторых чиновников, помните те изречения, мол, если учителю мало денег, пусть идет в бизнес. Некоторые люди иногда говорят глупости, за это я должен принести вам всем извинения. Это слова одного человека, это не позиция президента Путина или партии «Единая Россия», — заявил депутат.

Напомним, в начале августа 2016 года премьер-министр Медведев продолжал сыпать фразами, мигом становившимися в народе крылатыми. Так, в ходе общения с участниками форума «Территория смыслов» он предложил учителям ради более высоких доходов сменить профессию и уйти, например, в бизнес.