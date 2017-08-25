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10:20 (мск), источник: СуперОмск

Голушко извинился перед омскими учителями за слова премьер-министра Медведева

Сегодня, 25 августа, в омском Дворце пионеров прошло ежегодное совещание руководителей образовательных учреждений муниципалитета, посвященное итогам реализации «Национальной стратегии действий в интересах детей в 2012 — 2017 годах».

Пообщаться с руководителями школ и лицеев прибыло множество чиновников — заммэра Ирина Касьянова, глава департамента образования Екатерина Спехова и соответствующий министр Татьяна Дернова.

Внезапно для всех прибыл на мероприятие и депутат ГД России Андрей Голушко. Появился он там для того, чтобы извиниться за годовалую цитату премьер-министра России Дмитрия Медведева.

«А еще я хотел бы извиниться за слова некоторых чиновников, помните те изречения, мол, если учителю мало денег, пусть идет в бизнес. Некоторые люди иногда говорят глупости, за это я должен принести вам всем извинения. Это слова одного человека, это не позиция президента Путина или партии «Единая Россия», — заявил депутат.

Напомним, в начале августа 2016 года премьер-министр Медведев продолжал сыпать фразами, мигом становившимися в народе крылатыми. Так, в ходе общения с участниками форума «Территория смыслов» он предложил учителям ради более высоких доходов сменить профессию и уйти, например, в бизнес.

«Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю, ну вот», — заявил премьер.

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