Байбек: Говорят, что после 40 лет организм начинает угасать

Источник: Nur.kz

Аким Алматы Бауыржан Байбек назвал качества успешного человека и подробно рассказал, что делать, чтобы организм не угасал после 40 лет. Градоначальник поделился своими рекомендациями во время выступления на августовском совещании работников образования, сообщает BNews.kz.

По мнению градоначальника, успешность каждого человека определяет уровень образования, воспитание и крепкое здоровье.

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«Успешный человек должен иметь три вещи: он должен быть образованным, он должен быть воспитанным и он должен быть здоровым. Если не будет здоровья, то ничего остального не нужно. Поэтому уже с детства мы должны прививать нашим детям здоровый образ жизни и занятие спортом. Вы знаете, что мы поддерживаем в городе велосипедный вид спорта.

Один известный японский философ, который является марафонцем, сказал, некоторые думают, что бег значит, что мы бежим от кого-то. Нет, мы бежим, чтобы обеспечить качество жизни в старости.

Говорят, что после 40 лет организм начинает угасать и человек, который не занимается спортом, уже к 60 становится слабым, но если человек вовремя начинает заниматься спортом то он и в 60, в 70, и в 80 лет будет иметь хорошее качество жизни, — отметил Бауыржан Байбек.

Прежде всего, здоровье будущего поколения зависит от родителей, ведь большинство детей сейчас ведут пассивный образ жизни.

«Здоровье детей зависит от нас самих. Сегодня они мало двигаются, много времени проводят у телевизоров, сидят за партами, мало двигаются, поэтому сегодня нужно принять конкретные меры.. Вопросы сколиоза, ухудшение зрения и прочие вещи — это все влияет на качество образования.

В целом, все наши планы подкреплены достаточными финансовыми ресурсами. В целом, бюджет составляет 86,4 млрд тенге — это почти пятая часть бюджета города, — сказал градоначальник.

По его словам, в Алматы доведено оснащение школ города современными кабинетами физики, химии, биологии, лингафонными мультимедийными кабинетами, интерактивными досками до 100%. Для этих целей только в текущем году из городского бюджета было выделено 1,4 млрд тенге, на закуп учебников — свыше 2 млрд тенге, ежегодно вводятся новые школы и детские сады.

«Вы знаете, что в городе наблюдается острый дефицит мест в школах и садиках, сколько бы мы не строили, все равно приток населения, высокая рождаемость идет быстрее, чем мы успеваем создавать инфраструктуру, поэтому мы должны комплексно эти вопросы решать», — подчеркнул аким.